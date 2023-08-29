矫正牙齿不单是为了美

拥有一口整齐的牙齿，不但能更好地咀嚼和说话，还有助于自信地微笑，对社交生活很重要。受访牙医指出，矫正牙齿好处多，可改善口腔健康，长远来看，也有助于保持牙龈健康。

研究表明，成年人认为微笑对他们的社交生活很重要，75%的人认为微笑对事业成功有影响。科学杂志《神经心理学》（Neuropsychologia）的一项研究报告指出，微笑与吸引力和信任度有关。亚太地区口腔护理市场预计到2025年将达315亿美元（约428亿新元）。

牙齿矫正是常见的口腔护理，拥有11年牙医经验的Zenyum牙科副总裁刘于萍接受《联合早报》访问时说：“矫正牙齿不仅是为了美观，还有很多好处，可以改善口腔健康，因为可以用牙线，也能刷到口腔中难以触及的部位。长远来看，有助于保持牙龈健康。”

刘于萍医生对牙科行业的技术变革潜力深感着迷，她也相信创新技术的整合，能够显著改善患者的就医体验和治疗效果。（受访者提供）

刘于萍医生认为整齐的牙齿能更好地咀嚼和说话，拥有一口整齐的牙齿还有助于自信地微笑。

牙齿矫正变得更便利

提到牙齿矫正，很多人脑海中总闪过传统的金属牙套，不仅外观不美，还会疼痛，矫正时间长，食物纠缠在牙套与牙齿之间。但随着科技进步，透明牙套（clear aligner）使得牙齿矫正更为便利。本地创立的Zenyum牙科以创新为核心，其全新扇贝形矫治器是根据每个患者量身定制，减少不适感。

刘于萍医生说，透明牙套已有大约25年历史，亚洲也有越来越多人采用，“这是一种有效的牙齿矫正方法。美国约有60%的成人是通过它而不是传统牙套来矫正牙齿，中国过去五年使用者也倍增。每个人牙齿状况不同，体验也不同。

“一般来说，当患者刚开始戴透明牙套时，可能会遇到一些问题，包括牙齿开始移动时的一些不适和紧绷感，唾液增多以及说话时的一些障碍。但不用担心，当患者的牙齿开始移动，脸颊和舌头适应了新的牙套后，情况会在一周左右得到改善。坚持戴它以及维持良好口腔护理习惯，也会让牙齿更快地适应。在某些情况下，牙套的边缘可能刺激患者的嘴唇、牙龈和舌头，因为这些都是口腔中的敏感部位。不过，一旦患者习惯戴牙套，这种情况就会逐渐消失。”

良好口腔护理习惯减缓牙齿移动

矫正完成后就一劳永逸吗？刘于萍医生认为由于自然压力、外力和衰老，牙齿和身体其他部位都在不断变化，“由于咀嚼、说话和脸部肌肉运动的持续作用力，牙齿会随着时间的推移而自然移动，无论以前是否做过矫正，拥有健康的牙龈、牙齿和良好的口腔护理习惯，有助于减缓牙齿的自然移动。”

她也说在传统牙套或透明牙套治疗后戴保持器（Retainer），在一定程度上有助于保持新矫正的牙齿位置。此外，保持器的清洁也很重要，一旦松动、难以清洁或开始开裂，就应及时更换。

透明牙套的置放盒设计得像美丽的化妆品盒子。（白艳琳摄）

透明牙套改变矫治过程

什么年龄的患者适合采用透明牙套来矫正牙齿？刘于萍医生说：“一般适合大多数年龄层的患者。”

刘于萍医生对牙齿矫正和美学这两个领域具浓厚兴趣，也对牙科行业的技术变革潜力深感着迷。她相信从数码扫描到三维打印等创新技术的整合，能够显著改善患者的就医体验和治疗效果，“利用这些工具，我们可以提高亚洲牙科护理的可及性、精确性、效率和整体质量。”

传统金属牙套容易卡食物，清洁上不便利。（iStock图片）

过去金属牙套是矫正牙齿最常见的方法，她说：“须将金属托架固定在牙齿上，并用金属丝探入口腔。还需要每个月去看牙医，调整这些钢丝。这是一个比较痛苦的过程，因为所有的移动都必须一次完成，而现在的透明牙套提供的是更渐进的移动，因此痛苦较少。”

传统金属的牙套容易导致食物卡在金属托槽上，从而增加蛀牙的概率。刘于萍医生说：“在这种情况下，口腔卫生对于正在接受牙齿矫正治疗的患者来说至关重要。过去十年中，三维打印技术和新材料的出现，推动了透明牙套的发展，它更美观，更适合患者繁忙的生活方式。它们彻底改变了牙医和患者的矫治过程，也不需要每月去看牙医调整钢丝。牙套还可以在进食前取下，这也使清洁牙齿变得更加容易，并可防止蛀牙。不过，为了取得更成功的治疗效果，患者须坚持每天戴牙套至少20个小时。”

传统牙套与透明牙套的优缺点

传统牙套价格较实惠，但显眼不美观，边缘容易刮肉，清洁不易。透明牙套戴时较美观，材质轻薄弹性佳，较不容易刮伤口腔黏膜或周围组织。吃饭时可自由除下戴上，方便牙齿清洁。

但透明牙套费用较昂贵。牙套仅能进行序列性的牙齿移动，无法一次性移动全部牙齿，因此矫正前期较难立刻看出矫正效果。牙套不需要牙医协助也能自由取下，患者需要自制力规律戴上，才能保持效果。每天须戴牙套至少20至22个小时，同时不建议在进食或喝热饮时戴，因为会磨损牙套。