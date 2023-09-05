《优1周》“健康大集合”讲座 报名费只需10元

好消息！《优1周》将于9月16日（星期六）在大巴窑报业中心礼堂主办一场“健康大集合”保健养生讲座，邀请了6位专家和大家分享有关心脏保养、植牙和假牙、老人听觉、成年人肩肘、益生菌的好处等保健贴士。

这六位主讲专家是：田宛仙医生（亚洲心脏和血管中心）、陈德祥医生（Elite Dental牙科医生）、袁庆威医生（Amazing Hearing Group）、张俊翔（Amazing Hearing Group）、潘健理医师（Artisan Sports & Orthopaedic Clinic）和何纪涵（GenieBiome健身与营养专家）。他们将在现场讲解的课题包括：如何保养心脏，牙医应该但没有告诉你的口腔健康知识，未经治疗的听力损失会增加老人患失智症的风险，成年人常见的肩肘问题，如何造就更健康的肠道等。

“健康大集合”保健养生讲座由96.3好FM DJ林安娜主持，报名费是每人10元，当天报名出席的读者，还可获得总价值超过40元的礼包，内有《优1周》杂志、G-NiiB Immunity+微生态配方免疫+保健品、汇集汇补精和加拿大西洋参茶、OSK日本烘焙黑乌龙茶、Sanwa海盐味苏打饼、Darlie Double Action Fresh Protect牙膏、Kim’s Duet新加坡传统咖啡乌、无糖燕麦奶传统咖啡和燕麦热可可粉等产品。