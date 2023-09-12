生育要趁早 调理身心添好“孕”

没有避孕却迟迟未有好消息，什么时候该寻求专业医疗帮助？我国女性合法冷冻卵子年龄上限7月调高至37岁，这项手术存在哪些风险？中西医提供备孕建议，助女性调理身心，期待好“孕”到。多次尝试人工受孕的高龄妈妈，结合中医针灸和备孕按摩，终于自然怀上二胎。

新加坡是全球生育率最低的国家之一，我国2022年的整体生育率更是写下历史新低。根据国家人口及人才署2023年5月的更新数据，2022年居民整体生育率只有1.04。这与更多人选择迟婚、延迟生育或生育较少孩子有关，也涉及身心健康层面的不育不孕症。

竹脚妇幼医院生育医药部门顾问医生余达欣指出，与生育有关的问题往往具有挑战性，因为这些问题会影响夫妻的身体、情感和心理健康。一对夫妻在尝试怀孕时面临的一些常见问题，包括压力、时间紧迫感（生育率随着年龄下降），或来自家人、朋友和社交媒体的社会压力。不孕不育的原因可能涉及男性，也可能关系着女性，约三分之一夫妻不孕不育的原因不明。在竹脚医院试管授精技术中心最常见的女性生育问题包括：

排卵问题如多囊卵巢综合征（Polycystic Ovary Syndrome，PCOS）

子宫内膜异位症（endometriosis）

体内有囊肿和生长肌瘤

卵巢储备减少，即卵巢数量或质量低

身体健康良好 不等同生育健康良好

余达欣医生强调，夫妻及早做生育健康检查很重要，因为身体健康良好的夫妻不意味着他们就有良好的生育健康。别等到为时已晚才来求助，尽早做检查能防范影响生育率的潜在问题。一般来说，如果夫妻在没避孕的情况下，规律行房一年后仍未怀孕，建议寻求专业医疗帮助；年龄在35岁以上的夫妇，则建议在六个月后仍未怀孕便求医。

余达欣医生：35岁以上的夫妇在没有避孕的情况下，规律行房六个月后仍未怀孕，建议求医。（受访者提供）

余达欣医生说，如果女性怀疑自己患上多囊卵巢综合征，或子宫内膜异位症等生育相关病症，或丈夫面对勃起和射精障碍等问题，也应及早做检查。一般夫妻可做的检查包括激素血液分析、全血细胞计数、子宫输卵管照影（hysterosalpingogram，HSG）及精液分析。这些检测可用于了解精子和输卵管的状态、卵巢储备，以及女性是否正在排卵等。医生也会做详细身体检查，了解这对夫妻是否有任何病史，并在必要时安排进一步的检查。

虽然生育治疗方案，如体外受精术（In-vitro Fertilisation，简称IVF）和胞浆精子注射（Intracytoplasmic Sperm Injection，简称ICSI），可能提供更高的成功率，但某些夫妻通过诱导排卵、子宫腔内人工受精（Intra Uterine Insemination，简称IUI）、子宫内膜异位症的手术、切除息肉等替代医疗措施或有助于自然受孕。怀孕的成功率取决于各种因素，包括女性年龄和生育问题的根本原因。

孕前须做哪些准备

除了年龄因素，健康的生活方式在优化生育能力方面也非常重要。余达欣医生提醒，有生育打算的夫妻在还没组建家庭前，就应注重健康生活，包括适当休息和放松，控制酒精和咖啡的摄取量，有抽烟者应戒烟，孕前补充叶酸，保持饮食均衡，以及维持健康体重和体能。

宜康中医副高级医师纪慧君指出，部分不孕的原因是由不良生活习惯所致。育龄女性要注意的不孕成因包括：过度肥胖或过度节食导致营养不均衡与微量元素严重缺乏。此外，人工流产次数多，性生活不良，接触有害化学物质，甚至是精神紧张压力过大，皆可能对身体造成伤害，影响受孕率。

与怀孕相关的并发症可发生在任何年龄段，但年龄越大风险越高。余达欣医生透露，45岁孕妇流产的风险高达90%，这个风险会随着女性年龄增长而提高。其他并发症风险包括，怀孕时胎儿染色体异常（如唐氏综合征），妊娠期糖尿病或高血压，子痫前症（pre-eclampsia），腿部或肺部血栓，胎盘低位引发出血，或须剖腹生产等。

此外，女性在45岁怀孕期间死亡的风险，是35岁及以下女性的10倍。余达欣医生说，一旦怀孕，年龄较大的女性应该与经验丰富，专门处理复杂妊娠的妇产科医生密切跟进身体状况。

高龄产妇注意事项

纪慧君医师补充，35岁以上妊娠的产妇称为高龄产妇。高龄产妇在妊娠期出现的问题明显高于适龄孕妇。尽管高龄初产的不利影响很多，只要从孕前开始做好各种准备，还是能把不利影响降到最低。

纪慧君医师：子宫会随年龄老化，妊娠期间应少提重物，也可适当地吃些护养卵巢子宫的食物，如乌鸡、鸡蛋、红糖等。（受访者提供）

纪医师建议高龄产妇多注意以下事项：

·做好孕前检查排除家族遗传疾病：若家族中有人患过遗传或染色体变异方面的疾病，如唐氏综合征、智力缺陷、先天性缺陷等，须提高警惕。孕前检查有助提早发现异常，及时治疗和避免潜在问题，将身体和心理都调适到最佳状态。

·戒除不良生活习惯并积极调理身体：如戒烟，避免喝酒、咖啡等刺激性饮品，多食用蔬果；同时放松身心，每天保持充足睡眠及做适当的身体锻炼。

·注意饮食：少摄取甜味饮食因大龄准妈妈更易发胖和患上妊娠期糖尿病。建议多吃高蛋白、低脂肪、性质温和与营养丰富的食物，但要控制体重。建议孕前一个月开始口服叶酸，有助避免胎儿出现神经系统发育疾病。

·保护子宫：子宫会随年龄老化，妊娠期间特别需要保护，包括少提重物，不过度劳累，不做激烈运动，也避免任何压迫到腹部的举动。

计算排卵周期有助女性掌握最佳受孕期，也可知道是否有排卵不规律的问题。（iStock图片）

·计算生理周期：计算排卵期包括使用排卵试纸，可帮助女性掌握最佳受孕期，也可知道是否有排卵不规律的问题，并且及时求医。

除了少吃甜食外，纪慧君医师建议适当地吃些护养卵巢子宫的食物，包括益母草、乌鸡、鸡蛋、红糖、黑豆等。她说：“中医认为，经血是由肾脏主宰，须要补肾益精。核桃肉、黑芝麻、黑米、栗子、山药、芡实、桑葚、枸杞都有补肾益精的作用。”

纪慧君医师分享孕前食疗方：番茄草菇西兰花，功效为补充叶酸。

·材料（一至二人份）：小番茄（去蒂）、草菇、西兰花各100克，蒜头、蚝油、胡椒粉、盐、食用油适量

·做法：将小番茄、草菇和西兰花洗净，切成小朵。锅置火上，加入油将蒜头爆香后，放入其他食材，炒至熟透，再放调味料，翻炒均匀即可上桌。

做备孕按摩前应先咨询医疗专家



生育按摩专家黄淑燕：女性不宜随意参考网上的按摩教程，因为排卵前后的按摩手法及使用的精油不同，以免弄巧成拙。（受访者提供）

从事备孕按摩护理逾20年的Babies Bliss创办人兼生育按摩专家黄淑燕透露，上门求助的女性大致可分为月经不规律者，以及夫妻行房次数不规律的群体（如夫妻两人都从事轮班工作），而辅助生育的按摩法如同中医进补，要在对的时间使用才有效。（注：一旦确定怀孕就得停止做备孕按摩。）

黄淑燕强调：“女性不宜随意参考网上的按摩教程，因为排卵前后的按摩手法及使用的精油并不相同，欠缺这方面的专业知识可能会弄巧成拙。此外，辅助生育的按摩不仅是按摩腹部，也结合中医理论按压身体不同部位的穴位，做淋巴排毒，甚至配合其他方法如红外线疗法和高压氧疗（hyperbaric oxygen therapy）达到事半功倍的效果。”

此外，在开始任何按摩前应先咨询医疗专家，了解自身是否有任何身体状况或疾病须特别注意，以及计算个人排卵期，并根据这些细节做出调整，以提高受孕率。

辅助生育的按摩不仅是按摩腹部，也结合中医理论按压身体部位不同穴位。（受访者提供）

余达欣医生提醒，有意尝试替代疗法来应对不孕症的人，须确认这些疗法是安全和非侵入性的。那些有严重生育问题的群体或长期尝试替代疗法而不见效的人，则应该向获医疗认可的生育专家求助。

纪慧君医师指出，按摩的原理主要源于经络。适当正规的按摩能起到放松身体，去除疲劳，提高免疫力的作用。在没有怀孕的情况下，在备孕期间可以通过按摩缓解身体疲劳，但在按摩时注意不要着凉或感冒。

她说：“中医体质调节往往内服外用相结合，所以吃中药调理身体时，也可以做身体按摩。中医对备孕女性的体质进行辨证取穴按摩，有助于疏通经络，调节脏腑气血功能，促进机体阴阳平衡。同时，根据备孕女性体质进行起居调养、药膳食疗、情志调摄等。”

黄淑燕补充，做备孕按摩的同时，待孕女性应调整生活习惯，如早晨第一杯饮料是温水，尽量避免空腹吃生冷食物等。就连日常使用的沐浴露、洗发和护发水，以及香水等，都要尽量确保成分天然，不含化学品如邻苯二甲酸盐（ phthalates）等，以减少对生育造成危害。

冷冻卵子前要考虑风险



自2023年7月开始，我国女性合法冷冻卵子（Elective Egg Freezing，简称EEF）年龄上限从35岁上调至37岁。凡介于21至37岁的女性（无论单身或已婚）都可自愿选择冻卵。

余达欣医生解释：“冷冻卵子涉及使用激素刺激卵巢产生多个卵子，类似体外受精（IVF）的初始阶段，接着使用针头取出卵子，并在零下温度冷冻卵子，直到须要做辅助生殖程序的时候。”

不过余医生呼吁育龄女性尽早考虑自然受孕，而打算冷冻卵子的女性在做决定前应当与生育专家做深入咨询。他说：“重要的是，了解自身是否有潜在不育风险因素，认识卵巢储备，以及探讨冷冻卵子之外的其他选择。此外，女性不应该迫于压力而冷冻卵子，而应在清楚自己的风险概况、生育愿望，以及经过多层面的仔细考虑后才做决定。”

冷冻卵子属于侵入性疗程，存在手术风险，而总体费用涉及手术、治疗，以及储存卵子的重复费用。同时，冷冻卵子不等同于受孕保证，使用冷冻卵子成功怀孕的概率取决于卵子的数量和质量。

余达欣医生提醒：“尽管女性的冷冻卵子不会变老，但身体仍会随着年龄衰老，因此仍有患子宫肌瘤、高血压、糖尿病等疾病的风险，而这些疾病可能带来相关的妊娠并发症。”

个案：多次尝试人工受孕 自然怀上第二胎

白洁敏（45岁）在约32岁与另一半共结连理，并在结婚一年后开始计划生育。她说：“我平时生活作息正常，不抽烟，计划生育时也停止喝酒。最初我服用草药想自然受孕，但尝试了五年不果，决定去看医生。经过一系列生育测试后，发现我的卵巢储备偏低，丈夫的精子量较少。医生便建议我们先做子宫腔内人工受精（IUI），但失败几次后转做体外受精术（IVF），才成功怀上大儿子。”

由于白洁敏渴望生第二胎，她找回之前的医生尝试人工受孕，同时配合中医针灸治疗。不过，她尝试了四次IVF皆失败，令她十分难过。她说：“我几乎快放弃了，在搜索网上论坛如singaporemotherhood.com时，从其他妈妈们的经验谈中获取许多信息，如建议服用的营养保健品，以及睡前穿袜子注意保暖等。我还从推荐中认识提供辅助生育按摩服务的黄淑燕，了解这类按摩如何帮助促进气血循环。黄淑燕也提供许多生活建议，如避免使用塑料容器打包热食，别吃隔夜饭等。我在约两年前惊喜发现终于自然成功受孕！”

白洁敏坦言，虽然两次受孕的过程曲折，但她鼓励想生育的女性别气馁，从调理身体开始备孕，也尽可能趁年轻时就计划生育。丈夫在这过程中也可通过实际行动如帮忙做家务，一起遵循健康的饮食与生活作息来支持妻子。