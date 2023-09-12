别轻信网上传闻错过乳癌筛查

在资讯爆炸的现今社会，坊间、网上充斥着各种错误信息、偏见、伪科学及有缺陷的“知识”。本版新辟栏目《走出误区》，请专家破解常见迷思，帮助读者学会辨别真伪，别再误听误信。

乳癌是本地女性最常见的癌症，每八名女性中就有一名患有乳癌。其他发达国家如美国和瑞典，它们的乳癌筛查率高达80至90％，和这两国相比，同样有全国乳癌检验计划的新加坡，乳癌筛查率至2019年仍只有38.7%。

邱德拔医院乳腺外科部门主任与乳腺肿瘤外科顾问医生谢乐勤助理教授指出，一项在2019年由邱德拔医院和李光前医学院共同发表的研究调查，揭示了阻碍乳癌检查的因素包括：认知不足，从网上资料获取错误信息，涉及社会和心理层面的因素，以及相关财务经费的担忧。

谢乐勤提出网上信息的四大误区，希望鼓励人们向专业的医疗专家求证，避免听信误导性信息而错过适当的身体检查与治疗。

谢乐勤助理教授呼吁人们避免听信误导性的网上信息，而错过适当的身体检查与治疗。（受访者提供）

误区①：乳癌会引起疼痛

大多数的乳癌表征是无痛的乳房肿块。与乳癌相关的疼痛通常是在晚期出现，这可能由癌细胞扩散至骨骼或淋巴腺所引起。

误区②：网上宣传的各种替代疗法

这些网上信息往往宣传的是未经证实的替代疗法。唯一经科学证实的乳癌治疗方法是乳腺癌切除术。部分患者在术后还可能需要辅助治疗，如放射性治疗、内分泌治疗、全身化疗、靶向治疗等。我通常建议患者在完成化疗或靶向疗法后才开始中药治疗，以免在乳癌治疗过程中产生药物相互作用。

误区③：乳房X光检查会引起疼痛，而检查时压迫乳房会导致乳癌细胞扩散

乳房X光检查（mammogram）过程中在乳房施加压力的目的是为了协助医疗人员更好地观察乳腺组织，以便发现乳癌的早期迹象。在筛查过程中，对乳房施加压力并不会导致乳癌细胞扩散。

有些接受过乳房X光检查的女性病患反映，过程中会有些轻微不适，但这通常是在可耐受的程度。对于有这类担忧的群体，建议与进行检查的放射技师沟通，他们十分理解这类情况，并会以更温和方式减轻不适感。

乳房X光检查过程中对乳房施加压力并不会导致乳癌细胞扩散。（档案照）

误区④：乳癌手术必定包括切除乳房

实际上有高达70%至80%的患者适合做保乳手术。近年的研究显示，接受保乳手术和放疗治疗的患者，与接受乳房切除术患者的生存率和局部复发率相当。一般鼓励患者尽可能考虑接受保乳手术，这更有益于她们的长期心理健康和社会层面的生活。

然而在同一乳房中有多个肿瘤，或肿瘤相对乳房较大，以及无法接受放射治疗的患者，仍可能得接受乳房切除术。

提高乳房健康意识

为提高公众对乳癌与乳癌筛查的正确认识，义顺保健集团与慈济人文青年中心（Tzu Chi Humanistic Youth Centre）将在10月1日（星期日）举办“乳癌意识月嘉年华”。活动将包括一系列英语和华语讲座，课题包括：健康SG计划与乳癌筛查、“健康饮食、预防乳癌”、“伴你同行——应对乳腺癌”等。

届时，出席者还能参与瑜伽、冥想、艺术和品茶工作坊等活动与各类趣味游戏摊位。此外，符合条件者可在现场设有的乳房X光检查流动巴士（Mammobus）接受检查。活动入场免费，但讲座与乳房X光检查须预先报名。

乳癌意识月嘉年华