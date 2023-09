孩子是国家未来的主人公,相信为人父母者,无不关心孩子的健康。新加坡中央医院9月举办“为人父母——孩子的健康很重要”公众线上讲座系列的第二部分(Parenthood - Your Child’s Health Matters Public Webinar Series Two: Growth and Development),受邀主讲的专家包括拉希米(Rashmi Arun Mittal)医生等,公众可学习支持孩子成长和发展的关键策略,了解如何刺激孩子的发展,以及通过日常游戏活动培养孩子的游戏和语言技能。讲座旨在让家长掌握帮助孩子健康成长和发展的知识和技能。