我国最常见癌症之一 肺癌分2种类

新加坡癌症登记处的数据显示，肺癌是我国最常见的癌症之一，也是我国女性中第三大常见癌症。《活得好》请新加坡OncoCare癌症中心高级肿瘤专科医生邓志成解析肺癌的种类和风险因素。

高级肿瘤专科医生邓志成说，肺癌主要有两种类型：小细胞肺癌（SCLC）和非小细胞肺癌（NSCLC），分别占所有肺癌病例15%和85%。

小细胞肺癌几乎只发生在吸烟者身上。这和抽烟的致癌物有关。

非小细胞肺癌的患者则包括吸烟者和非吸烟者。肺腺癌（adenocarcinoma）是非小细胞肺癌最常见的亚型。

非吸烟者患肺癌的原因，可能与分子突变（molecular mutations）有关。举例，表皮生长因子受体（epidermal growth factor receptor，简称EGFR）在亚洲女性非吸烟者中普遍存在，占女性肺癌病例的50%。

邓医生强调，早期诊断对提高肺癌患者治疗成功率很重要。他提醒，当长时间咳嗽（带血或不带血）、长时间呼吸困难、不明原因的身体酸痛、食欲不振和嗜睡症状，都应该咨询医生，接受适当检查。

虽然非吸烟者有可能患肺癌，但吸烟仍是肺癌的最大风险因素。此外，有癌症家族史的人，患肺癌率也提高。

肺癌高风险群体可在医生的建议下每年接受筛查。