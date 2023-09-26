用对牙膏刷对牙 远离口腔疾病

每天早晚两次刷牙，你有认真对待吗？受访牙科专家认为，从选择牙膏到刷牙的技巧都会影响口腔健康。除了含氟化物的牙膏，市面上一些抗敏感、美白、抗牙石等不同功效的牙膏，一般都可安全使用，不过要取得更好效果，应该咨询牙医的意见。正确的刷牙技巧能有效清除牙菌斑和残留食物，保护牙龈，避免出现口腔疾病。

市面上可选购的牙膏让人眼花缭乱，有抗敏感、美白、抗牙石、修复珐琅质，给抽烟者用的等等。这些牙膏可以安全使用吗？尤其是美白牙膏，可以长期使用吗？受访牙科专家认为，市面上的牙膏都可以安全使用，不过在使用磨光成分较粗粒的美白牙膏时，最好向自己的牙医查询，毕竟每个人的牙齿状况不同。牙科专家也建议在选购牙膏时，仔细阅读包装栏目上的成分，选择适合自己的牙膏。



多数人秉持着一分价钱一分货的消费理念，认为越贵效果越好，其实价格不是衡量牙膏好坏的绝对标准。牙膏的价格高低，不仅与成分，也跟品牌和宣传有关。消费者应根据自己的口腔需求，选择适合的牙膏。选对了牙膏，你又刷对牙了吗？刷牙技巧对于有效清除牙菌斑和残留食物，保护牙龈都非常重要。

国立牙科中心高级顾问李宛真医生接受《联合早报》访问时说，了解自己牙齿的需求很重要。她说澳大利亚牙科协会（ADA）建议，13岁以上的少年和成年人每天至少要用含氟量为1000至1500百万分比（ppm）的牙膏刷牙两次。