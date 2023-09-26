化疗靶向治疗免疫疗法 肺癌患者如何选择

肺癌患者一般上有三种广义治疗选择：化疗、靶向治疗和免疫疗法。具体选择哪种治疗，取决于患癌的部位、肺癌的种类、肿瘤的大小、受影响的范围，以及患者的整体状况。新加坡OncoCare癌症中心高级肿瘤专科医生邓志成说，患者往往关注治疗是否会严重影响生活素质。

邓志成医生举例说明，第四期非小细胞肺癌的治疗，取决于个别患者的癌症亚型和分子特征。

化疗是抗癌的“传统武器”，但对体内癌细胞赶尽杀绝的同时，也会出现副作用，如疲惫、反胃、呕吐、腹泻、便秘等。化疗疗程和次数需根据病情而定，有的化疗时间长、次数多，可能对患者的工作、生活造成干扰。

约半数新诊断的肺癌，尤其是非吸烟女性，被发现有基因突变，常见的是EGFR（表皮生长因子受体）和 ALK（间变性淋巴瘤激酶）。对于有基因突变的患者，医生可能建议靶向治疗。

与传统化疗相比，口服靶向疗法（targeted oral therapy）的副作用较小。较常见的是皮疹和稀便，可通过外用乳膏和口服止泻药物来缓解。一般来说，患者在治疗期间可如常工作或生活。

如果没有基因突变，医生或会建议免疫疗法。免疫疗法的副作用通常温和且易于控制，如皮肤干燥和稀便。多数患者能在治疗期间如常生活。然而，有极少数患者，免疫系统过度激活，导致较严重的副作用。