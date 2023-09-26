少盐重健康 牙医爱煮平底锅饭菜

受访者：郭蕙琪医生（新加坡国立牙科中心，口腔修复科修复牙医部副顾问医生）

郭蕙琪医生的早餐简单但有营养（左图）；在外用午餐的话，一般是选择酿豆腐米粉汤（右图）。（受访者提供）

问：早餐吃什么？

煮燕麦加牛奶、水煮蛋和燕麦牛奶咖啡。

问：午餐吃什么？

通常是在美食广场或附近的小吃摊买的酿豆腐米粉汤。

问：晚餐吃什么？

家常菜，包括一份蔬菜、一种蛋白质（肉、鱼、其他海鲜）、一碗汤和一碗米饭（糙米或藜麦，可降低血糖指数）。

郭蕙琪医生晚餐一般吃家常菜。（受访者提供）

问：决定吃什么时，会考虑什么？是否遵循特定的饮食方法？

我是遵循保健促进局关于均衡饮食和饮食分量的建议。我不经常喝甜饮料。

保健促进局建议的“我的健康餐盘”，强调一餐应有一半是蔬果；四分之一是低脂蛋白质；四分之一是全谷类。（取自保健促进局网站）

郭蕙琪医生不常吃零食，认为常吃不利于牙齿健康。（新加坡国立牙科中心提供）

问：饮食习惯是否随着时间的改变而有所变化？

我略微减少了碳水化合物的摄入量，增加蛋白质的摄取以增强肌肉。为了家人的健康，我烹饪时会选择少盐。

问：偶尔会“沉迷”于什么饮食？对时不时放纵自己吃一些美食或不太健康的食物，有什么看法？

我非常喜欢喝冰泡沫红茶。对我来说，这是一种享受。不过，我点的泡沫红茶不加糖，通常不加配料，但加牛奶。

问：有没有最喜欢的家常菜，或者经常光顾的小吃摊？

我喜欢用空气炸锅炸三文鱼片，配上一份绿茶荞麦面和蔬菜，做一顿快餐。我喜欢烤蔬菜、海鲜（鱼、虾、鱿鱼），但尽量少吃，因为要注意胆固醇水平。

问：每天会吃健康小吃吗？

我不常吃零食，常吃不利于牙齿健康。避免吃可发酵的碳水化合物（饼干、甜饮料）和容易卡在牙齿之间的食物，也不建议长期喝酸或甜的饮料。定时喝水非常重要。

问：有尽量避免吃哪些食物吗？为什么？

我避免吃含糖或盐过多的食物和油炸食物。

问：日程繁忙时，如何准备膳食？进餐时间和频率持什么态度？

我和公婆住在一起，很幸运地，婆婆会安排三餐，我们下班回家后就能享受到家常菜。我坚持一日三餐定时吃。如果我煮饭，通常会为家人准备一锅平底锅饭菜。

郭蕙琪医生的家婆会安排三餐，图为家婆煮的三道家常菜。（受访者提供）

问：哪些小窍门可使家常菜更健康更有营养？

可用其他调味料（如香草或香料、蘑菇调味料、大蒜、江鱼仔）代替盐，为食物增添风味。