少盐重健康 牙医爱煮平底锅饭菜

受访者：郭蕙琪医生（新加坡国立牙科中心，口腔修复科修复牙医部副顾问医生）
问：早餐吃什么？
煮燕麦加牛奶、水煮蛋和燕麦牛奶咖啡。
问：午餐吃什么？
通常是在美食广场或附近的小吃摊买的酿豆腐米粉汤。
问：晚餐吃什么？
家常菜，包括一份蔬菜、一种蛋白质（肉、鱼、其他海鲜）、一碗汤和一碗米饭（糙米或藜麦，可降低血糖指数）。
问：决定吃什么时，会考虑什么？是否遵循特定的饮食方法？
我是遵循保健促进局关于均衡饮食和饮食分量的建议。我不经常喝甜饮料。
问：饮食习惯是否随着时间的改变而有所变化？
我略微减少了碳水化合物的摄入量，增加蛋白质的摄取以增强肌肉。为了家人的健康，我烹饪时会选择少盐。
问：偶尔会“沉迷”于什么饮食？对时不时放纵自己吃一些美食或不太健康的食物，有什么看法？
我非常喜欢喝冰泡沫红茶。对我来说，这是一种享受。不过，我点的泡沫红茶不加糖，通常不加配料，但加牛奶。
问：有没有最喜欢的家常菜，或者经常光顾的小吃摊？
我喜欢用空气炸锅炸三文鱼片，配上一份绿茶荞麦面和蔬菜，做一顿快餐。我喜欢烤蔬菜、海鲜（鱼、虾、鱿鱼），但尽量少吃，因为要注意胆固醇水平。
问：每天会吃健康小吃吗？
我不常吃零食，常吃不利于牙齿健康。避免吃可发酵的碳水化合物（饼干、甜饮料）和容易卡在牙齿之间的食物，也不建议长期喝酸或甜的饮料。定时喝水非常重要。
问：有尽量避免吃哪些食物吗？为什么？
我避免吃含糖或盐过多的食物和油炸食物。
问：日程繁忙时，如何准备膳食？进餐时间和频率持什么态度？
我和公婆住在一起，很幸运地，婆婆会安排三餐，我们下班回家后就能享受到家常菜。我坚持一日三餐定时吃。如果我煮饭，通常会为家人准备一锅平底锅饭菜。
问：哪些小窍门可使家常菜更健康更有营养？
可用其他调味料（如香草或香料、蘑菇调味料、大蒜、江鱼仔）代替盐，为食物增添风味。