当“听话”的患者 术后康复更快速

手术前后，遵循医疗指示，不仅能确保手术顺利进行，也能在术后更快康复。受访医生说明手术前须注意的事项，包括禁食，避免药物相互作用，预防伤口感染等；营养师和物理治疗师推荐适合术后的饮食和锻炼计划，促进伤口愈合及体力恢复。

手术是治疗疾病的重要手段之一，无论手术大小，患者都应做足准备。受访专家解析手术前后的常见医疗指示，感染预防措施，以及促进患者术后康复的生活贴士，帮助患者和家人更好地理解和应对手术过程中的挑战。



风险降低 更多年长者选择日间手术近年来，本地年长群体接受手术治疗的情况有增加趋势。陈笃生医院普通外科部门围术期康复临床主任与高级顾问医生侯光荣引述这几年看到的病例证实这现象：“五年前在陈笃生医院接受选择性大肠手术的80岁及以上患者约有15%，到了2022年则稳步增至超过20%。过去三年，80岁及以上年龄组的膝关节置换手术病患从5%增加到9%。过去两年接受紧急髋关节骨折手术的80岁及以上患者则占约55至60%。”

不过，年长者动手术通常有额外风险。伊丽莎白诺维娜医院的廖贵兴专科诊所医疗主任兼高级顾问外科医生廖贵兴说：“老年人的生理储备比年轻成年人低，也更容易发生并发症。然而通过更好的手术技术、术前与术后护理，能有效减轻这些风险。”