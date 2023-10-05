均衡营养的饮食对于老年人保持身体健康和生活质量至关重要。《活得好》请专门提供短期与长期护理服务的Allium Healthcare疗养院高级首席营养师Mary-ann Chiam提供建议。

针对一般老年人，高级首席营养师Mary-ann Chiam给予饮食建议：

■多喝水来保持体内水分，包括白开水、无糖花茶和低糖果汁。

■吃不同种类、多样化的食物：

-多吃绿叶蔬菜、水果、瘦肉蛋白和全谷物等富含必需营养素，但热量相对较低的食物。

-从瘦肉、家禽、鱼、蛋、乳制品、豆类和豆腐中摄取足够的蛋白质，以保持肌肉质量和整体健康。

-吃全谷物、水果和蔬菜等富含纤维的食物，以帮助维持肠胃道健康，并预防便秘。

-吃富含钙和维生素D的食物，如乳制品、绿叶蔬菜和强化谷物（fortified cereals），以保持骨骼健康。

■少吃含添加剂的加工和包装食品，以限制糖和钠的摄入量。建议尽可能在家下厨。

■注意份量，避免暴饮暴食。少量多餐和吃健康零食有助于保持全天的能量水平。

■选择健康脂肪，如鳄梨、坚果、种子和橄榄油的脂肪，同时限制油炸食品和加工零食中的饱和脂肪和反式脂肪。

每个人的饮食要求有所不同，因此建议老年人咨询医疗专业人士或注册营养师，制定个性化的营养计划。