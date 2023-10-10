挺孕肚登山浮潜太过火？

前阵子，有艺人挺着孕肚浮潜引起热议。受访医生说，浮潜一般上是安全的，但不建议潜水，因为存在空气栓塞风险，担心孕妇发生危险或死亡。医生建议孕期可做的运动包括：有氧运动、力量锻炼与骨盆底肌肉运动。

登山浮潜的“孕”动太过火？

前阵子两名台湾孕妇备受媒体的关注，知名歌手Selina为圆梦挺7月孕肚浮潜，上岸惊觉“宝宝没胎动”，幸好有惊无险。42岁的她9月7日官宣产子，孩子出生后，被诊断出患有肺积水，这是一种由于肺部液体积聚而引起的疾病。她积极面对宝宝的治疗。

台湾艺人Selina怀孕时为圆梦去浮潜。（互联网）

网红林叨囝仔（七宝妈）则因挺着八个月大孕肚，背着小孩登山遭到抨击 ，引起相当大的风波。她之前还把老六背在身上学滑雪，惨遭网友骂翻。

孕妇从事登山浮潜的运动是不是过火了？新加坡国立大学医院妇产科顾问医生李伟灵在接受《联合早报》访问时说，即使是对没有怀孕的人来说，登山（指外地的山）也不是一件容易的事。她说：“不建议孕妇登山，因为山的地势，孕妇会有坠落的风险，重心也会随高度的变化而发生平衡的变化，呼吸系统可能出问题，孕妇也会缺氧。”

网红“七宝妈”挺着孕肚去登山。（互联网）

七宝妈背娃学滑雪，女儿当肉垫惹众怒。（互联网）

患慢性病或有早产史须警惕

谈到孕妇是否适合登武吉知马山，李伟灵医生认为登山既是一种有氧运动，也是一种锻炼力量的运动，“在新加坡，由于公路建设良好，基本上是安全的。在整个徒步过程中，穿上合适的鞋子以避免伤及关节和韧带，并保持水分充足，是没有问题的。”

她也说：“在水面浮潜一般上是安全的，但不建议潜水，因为在减压过程中存在空气栓塞风险，如果发生这种情况，孕妇会非常危险，并可能导致死亡。”空气栓塞是一种起源于肺的气体团块阻塞脑血管引起的问题，通常因为周围压力降低时（如从深水向浅水上升时），膨胀的肺部气体导致肺过度膨胀所致。

李伟灵医生谈到妊娠期适合的运动时说：“怀孕的三个阶段（即九个月）继续或开始运动都是安全的。然而，患有癫痫、严重贫血、心脏病、高血压、孕期出血、多胎妊娠（即有一个以上胎儿的妊娠）和早产史的孕妇可能要警惕。在产前检查的早期阶段，应与妇产科医生讨论。”

可维持原有的运动量

孕妇适合做哪些运动？

李伟灵医生认为如果孕妇在怀孕前就有锻炼身体的习惯，怀孕后仍可以继续。她认为目标应该是维持孕妇原有的运动量，而不是试图达到体能锻炼的巅峰状态，“如果怀孕前对运动不是很活跃，怀孕时要开始运动就得轻柔一些，避免做任何喘不过气，喘到让你无法说话的运动。”

李医生建议孕妇做的运动包括有氧运动、力量锻炼运动与骨盆底肌肉运动。有氧运动包括：快步走、游泳、骑脚踏车（最好是原地骑的）和一些跟随音乐做的运动。她说：“每周可以做150分钟的有氧运动。如果在怀孕期间才开始做有氧运动，那么得先慢慢做，朝着运动目标而努力。如果在怀孕前已有跑步或慢跑习惯，可以继续做。跑步不会影响胎儿。游泳是一项很好的有氧运动，不会增加韧带的张力等问题。”

李伟灵医生强调孕妇应避免在高温中做运动。（新加坡国大医院提供）

每周宜做两次力量锻炼

力量锻炼包括皮拉提、瑜伽、太极拳和举重。李伟灵医生建议每周进行两次这样的锻炼，以改善身体的姿势、平衡和灵活性。瑜伽和太极拳运动的冥想、呼吸和放松方式有助于分娩。她强调孕妇应避免在高温中做运动。有些运动环境处于高温，例如热瑜伽也叫高温瑜伽、热力瑜伽，就是在摄氏38至40度的高温环境中进行。

骨盆底肌肉运动也是重要的，在怀孕期间和之后锻炼可保持肌肉结实，降低孕妇咳嗽或打喷嚏（压力性尿失禁）时漏尿的概率，李医生说：“可以在一天中的任何时候锻炼，不管你在哪里，坐着还是站着，都可以练习。孕妇可以在互联网上搜索‘Kegel exercise’（凯格尔运动），了解如何练习这项运动。”

凯格尔运动也称为盆底肌锻炼，可增强支撑子宫、膀胱、小肠和直肠的盆底肌。凯格尔运动之所以重要，是因为许多因素可能削弱盆底肌，包括怀孕、分娩、手术、衰老、便秘或慢性咳嗽引起的过度劳累等。