赌博严重危害心理健康，当中包括可能导致自杀。根据《柳叶刀》（The Lancet）于9月刊登的一篇研究显示，2009年至2016年期间，澳大利亚维多利亚州共有4788例自杀死亡案例，其中有184例被认定与赌博直接相关。与维多利亚州自杀死亡总人数相比，与赌博相关的自杀案例中，男性比例明显更高，而且更可能发生在处境最不利的人群中。家人和朋友比临床医生更有可能知道死者赌博的情况。

鉴于验尸官不会把赌博是不是造成自杀列为例行调查，而且家人、朋友和医疗专业人员也可能不知道死者赌博的情况，因此维多利亚州与赌博直接有关的自杀案例，应该比实际数目还高。研究报告也建议采取一系列措施预防、筛查、支持和治疗赌博伤害，以及应为嗜赌者的家人和朋友提供协助。这项调查希望能提高人们的警惕，使澳大利亚与全球能有效预防与赌博直接相关的自杀惨案。

赌博如果缺乏适当的控制，会面临负面后果。有些人能悬崖勒马，但有些人则因亢奋过度而无法自拔。随着时间推移，他们的大脑奖励机制就会发生变化，赌博的习惯也变得根深蒂固。赌博成瘾可能发生在任何人身上。这个过程就像吸烟和酗酒成瘾一样。

赌徒会经历赢钱、输钱、不顾一切和绝望的过程，在“绝望”时，生活各方面会受到重大影响，经历严重的情绪困扰，甚至企图自杀。所谓小赌怡情，大赌伤身。赌徒身边的亲友应鼓励嗜赌者寻求帮助，当然公共教育等也非常重要，多管齐下才更有效预防悲剧。生命是宝贵的，生活遇到困难，可拨以下热线求助：