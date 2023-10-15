词条：树人症

提起“树人”，你的脑海是不是闪过好莱坞大片《银河护卫队2》（Guardians of the Galaxy Vol.2）中的“小树人格鲁特”（Baby groot）？

小树人格鲁特萌萌哒的，很可爱。（互联网）

格鲁特萌萌哒的，超可爱，但现实中的“树人”却是痛不欲生的。孟加拉的阿布·巴贾达尔（Abul Bajandar）和印度尼西亚的克斯瓦尔（Dede Koswara）就不幸患有这种病，克斯瓦尔四肢仿佛树干一样长有树枝和树根状的肉瘤。

印尼的克斯瓦尔生前动了去除手上肉瘤的手术后，还可以用汤匙吃饭。（互联网）

美国一名皮肤病专家特地去看克斯瓦尔，认为他的这种怪病是人体乳头状瘤病毒和一种遗传病联合作用的结果。其主因在于他的免疫系统部分功能缺失，病毒趁他割伤膝盖时侵入体内，导致皮肤上长出大量多余的树皮状角质物。克斯瓦尔敌不过病魔，2016年已去世。

根据Post Magazine于2023年7月的报道，巴贾达尔与妻小在2016年初搬到达卡医学院附属医院，过后接受治疗包括无数次复杂的手术，切除四肢的“树枝和树根的肉瘤”，后来终于能好好地拥抱年幼的女儿。然而，三年疫情使得他无法继续接受治疗，2023年他的四肢再度长出了仿佛树枝和树根的肉瘤，让他苦不堪言。

“树人症”是疣状表皮发育不良症（Epidermodysplasia verruciformis），是一种极罕见的遗传病，患者四肢会长出像树枝或树根的疣状增生，俗称树人症。“树人症”让医界不知所措，尚未找到一种完全治愈的方法，手术可以暂时去除多余的肉瘤，但又会长回来。