据估计，我国近50万国人部分听力损失，而在60岁以上的年长者中，近三分之二患有听力损失。配合3月3日世界听力日，《活得好》请伊丽莎白医疗中心耳鼻喉专科高级顾问医生袁庆威副教授谈听力问题。

袁庆威医生说，年长者往往会将听力损失视为无法预防的老化问题，并认为这是一种只能接受、不用治疗的自然现象。然而， 一些年长者因为听力不好，减少与人交谈、外出，不太愿意与外界沟通，把自己封闭起来，导致生活质量下降。

研究显示，听力损失不治疗，会和早期认知障碍及失智症有关。通过进行早期干预，并纠正听力损失，认知能力下降和失智症的风险可降低近10%；对于那些已有认知能力下降和失智症高风险的人来说，纠正听力损失可将这些风险降低逾40%。

“许多听力损失患者拒绝佩戴助听器，因为他们对助听器有许多误解，如噪音大、不方便、费用高等。实际上，现今医学在治疗听力损失方面已有很大进步。”

医生建议年长者每年进行一次听力筛查，尤其是出现听力损失症状的人更应进行听力测试。

听力损失的常见症状：

■无法清楚听到对话，尤其是在嘈杂的环境或电话中。

■需要对话者重复所说的话。

■听广播或看电视时会把声量调高。

■对于对方所说的话，经常会错意。

■所听到的声音变得扭曲或模糊。