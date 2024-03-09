蛋白质摄取过量 恐危害心血管健康

蛋白质是人们日常饮食中的必需营养素之一，对维持人体的细胞结构、肌肉生长，以及修复等功能不可或缺。不过摄取蛋白质要着重在均衡饮食。近期发表在国际期刊《自然代谢》（Nature Metabolism）的一项研究指出，虽然摄取足量蛋白质能够促进新陈代谢，但因为蛋白质不易分解，摄取太多蛋白质会增加脂肪、胆固醇和其他物质在动脉壁内外积聚，容易对动脉造成伤害。

这项研究发现，若超过22%的饮食热量来自蛋白质，可能增加脂肪、胆固醇与其他物质累积在动脉壁，形成粥状斑块，使血管硬化、狭窄，甚至是阻塞的风险。当粥状硬化发生在向心脏供血的冠状动脉时，可能导致心绞痛、心肌梗塞、猝死等致命情况。

研究团队也经由小鼠研究发现，人体必需胺基酸“白胺酸”（Leucine）会透过特定讯息机制引发疾病，改变特定细胞新陈代谢，如血管系统称为巨噬细胞（macrophage）的小型免疫细胞，有可能因白胺酸出现异常，进而触发动脉粥状硬化发展。

研究也显示，植物性蛋白质与动物性蛋白质之间的白胺酸浓度差异，可能是对心血管、代谢健康产生不同影响的原因。研究员劝诫人们不要盲目增加蛋白质摄取量。重要的是从整体角度看待均衡饮食，避免在无意间加剧心血管负担，特别是心血管疾病的高风险群体。