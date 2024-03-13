把握可控风险因素 有效预防结直肠癌

结肠直肠癌是本地第二常见的癌症，不仅发病率逐年增加，患者也有年轻化趋势。早期的结肠直肠癌通常无症状，不过如果发现粪便中带血，腹部疼痛和胀气，腹泻，排便习惯或粪便形状改变，体重减轻，食欲减退等，症状超过一种且持续发生，就应该提高警惕。3月是结肠直肠癌意识月，医疗专家建议要防范结肠直肠癌，从可防控的风险因素做起。

3月是结肠直肠癌意识月，结直肠癌（也称大肠癌、结肠直肠癌）是本地最常见的癌症之一。根据新加坡癌症登记处的年度报告，2017年至2021年的数据显示，结肠直肠癌是新加坡男性和女性中第二常见的癌症。受访专家建议，要防范结肠直肠癌，从可控制的风险因素做起。



年轻患者有增加趋势结肠直肠癌是本地重要的健康议题之一。过去几十年里，新加坡的结肠直肠癌发病率持续增加，患者群体也有年轻化趋势。黄廷方综合医院结直肠外科副顾问医生曾宪颖说，结肠和直肠是消化系统的一部分，而癌症是一种身体部分细胞不受控增长的疾病。她解释：“以结肠直肠癌来说，这些患病细胞不会死亡，并能穿过结肠和直肠壁，传播到淋巴结或其他器官如肝脏和肺。”

结肠直肠癌患者要留意的常见症状包括粪便中带血，腹部疼痛和胀气，腹泻、排便习惯改变，粪便形状改变，体重意外减轻，食欲减退，贫血和腹部出现肿块等。即使是50岁以下的较年轻群体，也不应忽视这些症状，特别是当症状不止一种，或症状持续发生抑或不断发展。