以更实惠方式 对抗慢性疾病

慢性疾病患者今后看病更便利了！健康SG慢性疾病津贴层级今年2月起启动，助新加坡公民以更实惠的方式对抗慢性疾病。国人可选择固定的全科诊所，例如住家或工作场所附近的诊所，让领取药物这件不可忽略的事变得更方便、更实惠。

你是不是已经手持CHAS绿卡、橙卡或蓝卡，或者是建国一代或立国一代卡，并在看病的时候充分地利用政府医疗津贴以减低支出？

目前，在社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS）下，国人到参与CHAS计划的诊所时，只要出示CHAS卡、建国或立国一代卡，就可以获得政府医药费津贴。不过，在现有的CHAS慢性疾病层级下，虽然患有诸如高血压、高血脂和糖尿病等慢性疾病的国人享有医药费津贴，他们仍然需要支出相当费用以持续领取慢性疾病药物。

但从今年2月起，健康SG慢性疾病津贴层级已正式启动，将更大范围地帮助患有慢性疾病的新加坡公民在买药时获得更多的药物津贴。

对于大多数患者来说，虽然治疗慢性疾病的费用已经在CHAS计划下享有津贴，但健康SG慢性疾病津贴层级将更好地帮助那些药物需求比较大，并且可能超出CHAS卡每年津贴限额，或者是需要更高津贴额的慢性疾病患者。这让他们可以在所注册的健康SG全科诊所看病拿药时获得更多的津贴，以更及时有效地接受定期的保健护理。

什么是慢性疾病？



慢性疾病指的是持续三个月或更长时间的疾病或病症，并且病情可能随着时间的推移而恶化。新加坡最常见的慢性疾病包括高血压、高血脂和糖尿病。根据保健促进局的一项健康调查显示，在2021年至2022年间，超过30%的国人患有高血压和高血脂，而高达8.5%的国人患有糖尿病。

尽管慢性疾病影响范围广大，但好消息是它们可以通过家庭医生的定期检查和护理，得到有效的控制。健康SG计划的目的是鼓励国人，选择固定的全科医生制定全面的护理计划，长期照顾好自己的健康。

参加健康SG计划，并且是社保援助计划、立国一代或建国一代的持卡人，可以在自己选定的诊所，获得更多健康SG清单的慢性疾病药物津贴。（图/新报业媒体）

健康SG慢性疾病津贴层级 五点须知

1. 指定慢性疾病药物，价格与综合诊所相当

指定慢性疾病药物的价格，将在你选定的健康SG全科诊所与政府综合诊所相当。在你的药物快用完前，你可以在自己选定的健康SG全科诊所定期看病时，享有高达87.5%的指定慢性疾病药物津贴，并且没有金额上限。

2. 由家庭医生看诊，诊费也能享有其他津贴

国人到自己固定的全科诊所就诊，也可享护理津贴，来支付包括慢性疾病护理的费用，比如门诊费、化验费和其他药物等。每次可享有高达$135津贴，合计高达$360的全年护理津贴。

3. 非CHAS替代品，而是在援助上的增强

健康SG慢性疾病津贴层级不是为了替代CHAS慢性疾病津贴，而是为有更高药物需求的患者，针对慢性疾病护理的强化版。病人每次到全科诊所时，可按照个人的药物需求，选择最有利于该次问诊的津贴，以得到最大程度的医疗援助。

4. 医疗费用无需自付

不用自掏腰包就诊。你可用保健储蓄全额支付慢性疾病管理计划下的治疗费用，无需用现金支付共同承担额 (co-payment），只须遵守保健储蓄提取顶限。

5. 用于指定受惠群体，并不一定人人适合

如果你没有慢性疾病，药物需求不大，或者没有超出CHAS计划下所享有的津贴限额，你并不是这项新津贴的受惠群体。你可以向你的健康SG医生咨询，了解个人的情况是否需要这津贴。

选择合适的津贴



举例算一算 新津贴如何助你减少医疗开销



病例：陈女士

持有CHAS蓝卡

在ABC诊所报名参加健康SG计划

患有三种慢性疾病，即高血压、糖尿病和高血脂

陈女士的医疗费用主要分门诊费、化验费和药物费用，其中又以药物费用最为昂贵，并且极有可能超出CHAS蓝卡津贴的全年限额。她的常服药物包括empagliflozin、losartan、metformin以及atorvastatin，而这些药物如今都在指定健康SG的慢性疾病药物清单中。陈女士每次到ABC诊所看病时，医药费将可获得政府相应的津贴。以下列表的例子^，解析陈女士分别在CHAS计划和健康SG计划下，如何享有不同的医疗津贴。

简单步骤 参与健康SG计划



即日起，慢性疾病患者可报名加入健康SG计划，获得相关津贴辅助。更多详情可向家庭医生寻求咨询，或者通过卫生部网站了解。

【本文由健康SG计划与卫生部呈献】