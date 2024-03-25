吃太咸伤身 小心体内液体超负荷

词条：高血容量症

做体检时，如果血液和尿液中的钠含量过高，或血容量超标，这或跟高血容量症（hypervolemia）有关。

高血容量症又称液体超负荷，是指体内液体容量过多。体液（如血液和水）对保持器官功能非常重要，患有心脏和肾脏疾病者以及孕妇，经常会出现高血容量症。

人体由约60%液体组成，其中包括水、血液和淋巴液。体液维持器官功能，尤其是通过循环系统输送血液。体液过多而出现高血容量症时，患者出现的症状包括心慌、头痛、高血压、脉压增大，容易出现肺水肿、充血性心力衰、脑水肿等问题。

轻微高血容量症会自行缓解，严重的通常是潜在疾病的症状。症状轻微者，可在休息时抬高肿胀的部位，比如躺下时把肿胀的脚踝搁在枕头上。或可以尝试穿弹力袜。

通过血液、尿液钠含量来诊断

什么原因造成高血容量症？这包括体内盐分过多、潜在疾病或荷尔蒙变化。

盐是人体必需矿物质，吃钠含量过高的食物，身体自然会利用水将其平衡至正常水平。这就是为什么吃咸食后会感到口渴的原因。

在手术或脱水而接受静脉输液，一些液体含钠，从静脉输液导致体内的钠含量无法平衡，可能造成高血容量症。

如何诊断高血容量症？体检若查出血液和尿液中的钠含量，或体内血液量偏高，可视为高血容量症。若高血容量症是潜在疾病的症状，医生将做额外的血液或成像检查来判断潜在疾病。

治疗以减少体内液体量为主

高血容量症的治疗方法主要以减少体内液体量为主。高血容量症的其他治疗方法包括：

服用利尿剂，减少体液；

减少饮食中的盐分；

限制饮水量；

做透析或腹腔穿刺，清除多余体液。

肾病患者更应注意每日钠的摄取量，建议少过1500毫克，因为盐吃太多，尤其是肾脏功能不良时，将增加患高血容量症的风险，形成体内液体积存在双腿、脸、手、肺和心脏等部位，引致肿胀、呼吸急促和心脏衰竭。

高血容量症患者应如何注意平日的饮水量？水是身体的重要组成部分，有助于保持器官正常功能，患者应咨询医生有关每天饮水摄入量的建议。