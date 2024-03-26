《优1周》“健康大集合”讲座 四专家谈保健养生

《优1周》将在4月13日（星期六）于大巴窑报业中心礼堂办一场“健康大集合”保健养生讲座，邀请四位专家和大家分享有关便秘、肠胃、视力和膝盖等保健贴士。

这四位主讲专家是：何宇瑛医师（宇瑛中医）、有机营养师孙彬朝（美丽乐国际集团）、资深顾问医生陈文雅（鹰眼科中心）和潘健理医生（Artisan Sports & Orthopaedic Clinic）。他们将在现场讲解大家关心的保健课题，包括：便秘的中医调理；完整食物与有机排毒方案；摆脱眼镜的束缚，使眼脸年轻化，以及成年人常见的膝盖疼痛问题等。

报名费10元 可获逾70元礼包

“健康大集合”保健养生讲座由UFM100.3的罗克敏主持，报名费是每人$10。报名者当天还可获得总值超过$70的礼包，内有《优1周》杂志、宇瑛中医胃酸保健茶（价值$22）、Melilea Lu-Munity美丽乐沛益清（价值$46.90）、Darlie双重薄荷多效护理牙膏（价值$5.35）和Osk 3合1即溶拿铁试用包（价值$0.60）等产品。

报名出席讲座的读者可获得一份礼包，内有杂志、保健茶、牙膏等。（《优1周》提供）

座位有限，报名从速。

▲“健康大集合”保健养生讲座

日期：4月13日（星期六）

时间：下午2时至5时（1时15分开始登记）

地点：大巴窑报业中心礼堂（1000 Toa Payoh North S318994）

报名费：每人10元（可获礼包一份）

报名方式：扫码或上网（event.sph.com.sg/uwhealth0424 ）报名，以信用卡或PayPal付款。

截止日期：4月10日

询问电话：63192417（星期一至星期五，上班时间）

更多详情，请参阅uweekly.sg。