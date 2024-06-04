陈吉治是有20年经验的乳腺癌外科医生，也是盛港综合医院绿色环保委员会主席。爱人类、爱地球、爱大自然的她，不仅在手术台上发挥医术救人，也率领医院同事共同关注可持续发展，努力实现环境保护。

盛港综合医院外科部总监陈吉治（Benita Tan）副教授不仅在手术台上发挥医术救人，也率领医院同事努力不懈地追求和坚守保护地球的承诺，希望大地之母能健康，人们在健康的环境中，拥有健康的身心，享受幸福的美好时光。



盛港综合医院于2019年正式启用，绿色环保理念深入人心，“减量化、循环再用、废弃物处理和维修” 的工作广泛开展。身为医院绿色环保委员会（Go-Green Committee）主席，陈吉治医生与该院的运营部门携手合作，将主要管理层聚集在一起，共同关注可持续发展，努力实现环境保护，在推动医院逐年提高回收利用率方面发挥重要作用。

提高回收利用率陈吉治医生长得高挑，不施脂粉，气质高雅。她在医院接受《联合早报》专访时透露，她的环保意识启蒙于小时候母亲为节约家中开销要子女省水省电，长大后知道臭氧层的破损、生物多样性的丧失等，让她意识到环境保护不容忽视。20年前，她开始在家中和工作场所进行资源回收，七年前在住家安装太阳能电池板，使用清洁能源。