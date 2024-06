防癌杏鲍菇　三种人不宜吃

提到杏鲍菇(king oyster mushroom),大家应该不陌生,知道它是防癌食物之一,蛋白质丰富,热量又低,不论是当火锅食材或是与肉类、蔬菜一起烹调,味道都不错。然而,这个本地餐桌上常见的食物,可不是人人都适合吃。

美国营养学会旗下期刊《营养学进展》(Advances In Nutrition)曾发表一篇报道,指出每天吃18克的菇类,可以降低患上癌症的风险达45%,特别是预防女性乳癌,降幅最明显。

过去有关蕈(xùn)菇类抗癌作用的研究,都是以“菇类多糖体”为主,《营养学进展》的研究则认为是与菇类含有麦角硫因(Ergothioneine)有关。麦角硫因是一种独特有效的抗氧化剂,有助降低患癌风险。《美国肾脏病学会临床期刊》(Clinical Journal of the American Society of Nephrology)曾发表的一项研究则指出,足够的钾可以保护人类免于肾脏病与心脏病,以及有助消水肿,而杏鲍菇就含丰富的钾。有“素食界牛肉”之称的杏鲍菇,也因需要较长的咀嚼时间而被视为减重圣品。

然而,好处归好处,有三种人须酌量或避免食用杏鲍菇,就是菇类过敏者、限钾族群与肠道不佳者。杏鲍菇含有丰富的纤维,容易导致胀气、腹泻等状况,因此肠胃不佳的人须留意。不清楚自身状况者,应与医生讨论或咨询营养师,以免后果不堪设想。

另外,杏鲍菇虽然营养丰富,但若用来油炸,油质会取代水分,营养不但会流失,热量也会翻几倍,成为名副其实的“热量炸弹”,反而变得不健康。