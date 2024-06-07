防癌杏鲍菇　三种人不宜吃

提到杏鲍菇（king oyster mushroom），大家应该不陌生，知道它是防癌食物之一，蛋白质丰富，热量又低，不论是当火锅食材或是与肉类、蔬菜一起烹调，味道都不错。然而，这个本地餐桌上常见的食物，可不是人人都适合吃。

美国营养学会旗下期刊《营养学进展》（Advances In Nutrition）曾发表一篇报道，指出每天吃18克的菇类，可以降低患上癌症的风险达45％，特别是预防女性乳癌，降幅最明显。

过去有关蕈（xùn）菇类抗癌作用的研究，都是以“菇类多糖体”为主，《营养学进展》的研究则认为是与菇类含有麦角硫因（Ergothioneine）有关。麦角硫因是一种独特有效的抗氧化剂，有助降低患癌风险。《美国肾脏病学会临床期刊》（Clinical Journal of the American Society of Nephrology）曾发表的一项研究则指出，足够的钾可以保护人类免于肾脏病与心脏病，以及有助消水肿，而杏鲍菇就含丰富的钾。有“素食界牛肉”之称的杏鲍菇，也因需要较长的咀嚼时间而被视为减重圣品。

然而，好处归好处，有三种人须酌量或避免食用杏鲍菇，就是菇类过敏者、限钾族群与肠道不佳者。杏鲍菇含有丰富的纤维，容易导致胀气、腹泻等状况，因此肠胃不佳的人须留意。不清楚自身状况者，应与医生讨论或咨询营养师，以免后果不堪设想。

另外，杏鲍菇虽然营养丰富，但若用来油炸，油质会取代水分，营养不但会流失，热量也会翻几倍，成为名副其实的“热量炸弹”，反而变得不健康。