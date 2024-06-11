生活方式改变等因素 年轻人患结直肠癌日趋常见

美国癌症学会前阵子发布的一份报告显示，20至40多岁的人群中，结直肠癌发病率正在迅速上升，而65岁以上人群的发病率则在下降。

美国耶鲁大学癌症中心肿瘤学专家迈克尔·切基尼医生（Dr Michael Cecchini）指出，这个健康问题一年比一年严重。自1990年代中期以来，早发性结直肠癌每年约增2%，结直肠癌成为美国50岁以下男性癌症死亡的首要原因，也是50岁以下女性癌症死亡的第二大原因。

专家注意到世界各地早发性结直肠癌的发病率都在上升，新加坡也不例外。

年轻人发病更具侵袭性

得克萨斯大学休斯顿健康科学中心（UTHealth Houston）的凯特琳·墨菲（Caitlin Murphy）副教授指出，年轻人的结直肠癌往往更具侵袭性，而且较迟发现。但大多数患早发性结直肠癌者的年龄偏轻，不符合常规癌症筛查的推荐年龄。

美国癌症学会指出，2023年美国约有15万3000个新确诊病例，其中1万9550例的患者年龄在50岁以下。根据发表在《国家癌症研究所杂志》上的一项研究，1990年代出生的人，患结直肠癌的风险是1950年代出生者的两倍，而千禧一代患结直肠癌的风险是年龄较大人群的四倍。

当发现患癌年龄小于正常发病年龄时，医生通常会怀疑基因突变是罪魁祸首。一些分子研究表明，与老年人的肿瘤相比，早发性结直肠癌的肿瘤确实有不同的突变因素，一些证据也显示与遗传有关。

与环境中有毒化学物有关

一些研究将生活方式、饮食变化与年轻人患结直肠癌的增加联系起来。近几代人消费更多红肉、精加工食品和含糖饮料，饮酒和吸烟也多，体育锻炼在过去几十年里则持续减少。这些因素加上肥胖率不断上升，都与癌症风险有关。然而，再一次强调，这些因素并不能完全解释早发性结直肠癌的增加。

一些小型研究揭示，早年患结直肠癌的人肠道中的“好”细菌和“坏”细菌不均衡。研究人员不仅关注可能改变肠道微生物群的抗生素使用情况，还关注用作止痛药的非甾体抗炎药，用于解决胃酸问题的质子泵抑制剂，以及一些可能通过肠道内壁吸收的精神科药物，这些药物的使用在近几十年来有所增加。

墨菲认为，接触环境中有毒的化学物质也可能是导因。结直肠癌发病率也与地理位置、种族、性别等因素决定的环境暴露模式相关。

识别症状很关键

了解结直肠癌的症状很重要，如无法解释的腹痛，排便变化和直肠出血。出现这些症状，应咨询医生并接受检查以排除癌症。结肠镜检查仍是筛查的黄金标准，它不仅可以让医生看到肿瘤位置，而且能更好地切除肿瘤。

尽管早发性结直肠癌的趋势令人担忧，但是只要提高这方面的认知意识，提早干预，将可降低年轻人患上结直肠癌的概率。