你误会了吗？糖尿病饮食五迷思

糖尿病是一种慢性代谢性疾病。合理的饮食是糖尿病管理的重要部分，可以帮助控制血糖。罹患糖尿病后，饮食控制往往是患者难以适应的地方，导致这也不敢吃、那也不敢吃，反而无益于健康。受访内分泌科医生破解五大糖尿病饮食迷思，从中找出真相。

据报道，本地目前有超过40万人患糖尿病，到了2050年预计增加至100万人。糖尿病发展下去，可能损害心脏、血管、眼睛、肾脏和神经。一些人对糖尿病和饮食之间存有迷思。受访内分泌科医生认为，从饮食中剔除糖，并不能消除患上糖尿病的风险，糖尿病患者也没有必要完全避开碳水化合物与水果。



Beyond Medical Group旗下的“和谐”甲状腺、内分泌及糖尿病中心（Harmony Thyroid Endocrinology and Diabetes Centre）创办人兼内分泌科高级顾问医生维克拉姆索纳瓦内（Vikram Sonawane）接受《联合早报》访问时强调，糖尿病是一种代谢紊乱，患者的血糖长期高于标准值。医生举出以下五个与糖尿病相关的迷思：

迷思①：无糖饮食能预防糖尿病虽然减少糖摄入量可以降低患上糖尿病的风险，但这不是万无一失的预防方法。减少糖摄入量可以降低胰岛素抵抗（insulin resistance）、肥胖和炎症风险，减轻胰腺负担，从而降低患糖尿病的风险。