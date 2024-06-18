林弘谕：迷你盆栽展顽强生命

这三五年，开始迷上造型盆栽。除了数十棵半成品和大中小成品盆栽，也种植十多个掌上型迷你盆栽，包括黑松、六月雪、栀子花、黄杨、寿娘子和水梅等。

栽培盆栽是乐龄人士喜欢的活动，为退休前后的精神生活添姿彩。这爱好其实不局限年长者，到不同的盆栽园走走看看，发现不少年轻人也对盆栽兴致勃勃。买个三五百元的小品盆栽，配上一两百元精致的美功盆，一件赏心悦目的艺术品就在手中。

养育小孩不易，孩子幼年免疫力弱，吃喝须格外注意，营养要到位，呵护不能少。迷你盆栽也一样，两天不浇水，它可能“随风而逝”，让你心痛捶胸。

盆栽注重修剪、施肥、定期换土，阳光和水分是必需品。盆栽生长速度各异，一些枝叶长得快的，每三两天须梳理定型，以免走样。这修剪过程在锻炼耐性与巧思，也是很好的减压方式。

迷你造型盆栽比手掌小得多，生长环境局促，土少营养缺，适合半日晒，避免细小植叶暴晒焦黄，水分一少，容易枯枝，回魂乏术。因此它们比一般中小型盆栽需要更多关注，最好能以“盆中盆”养护，即连盆放养在另一个较大的盆栽泥土上，随时吸收湿气，保持旺盛的生命力。

盆景誉为“立体的画，无言的诗”，是一种高雅的艺术。迷你盆栽造景更是以小见大，匠心独具。一手掌握的，是生命无限的顽强，也可能是不堪一击的脆弱。