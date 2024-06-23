练出健康体魄 告别单薄身材

每周健身、跑步和打羽毛球，DJ刘伟龙把运动当成习惯，一天不运动浑身不自在。原本身材单薄的他开始健身是为了上镜，后来坚持锻炼，每周健身四至五天 ，不但雕塑出健美体态，也收获健康。

电台UFM100.3 DJ刘伟龙不仅有好嗓音、长得帅，也是运动达人。念书时他是羽毛球校队队员，如今不仅每周持续所热爱的运动，也跑步与健身，保持健康体魄，也帮助雕塑出健美体态。跑步与打羽毛球是有氧运动，举哑铃等则是力量与抗阻力运动，能锻炼肌肉，预防肌肉流失。



为什么要健身锻炼肌肉？答：我认真健身有五六年了。从小到大是易瘦体质，加上很喜欢运动，小时候就开始打羽毛球、学游泳，又参加田径队，运动量很大，所以长得瘦瘦干干的。大学毕业出社会第一份工作是当空少，当时也偏瘦。后来加入广播圈，比较注重外型，因为平常须上镜。看到照片和镜头里的自己，觉得作为男生这样子太“单薄”了。为了穿衣好看，比较上镜，开始询问身边朋友如何健身，以便看起来比较健硕。刚开始自学，跟着朋友一起做，上网找资料自己学着做，可是效果不佳。后来我才找专业教练。我以前体重约54到55公斤，健身后大概64到65公斤，增加了10公斤。



遵循特定训练计划，或是定期改变锻炼方式? 答：如果四天健身，另外两三天则会打羽毛球和跑步。跑步跑5公里，有时用跑步机，有时在户外。我平均每周健身四至五天 ，每次大概一小时 。坦白说，我是为了体态好看和健康，所以不会疯狂健身，更没想过去参加健美比赛。