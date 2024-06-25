睡眠不足恐致病 补眠有用吗？

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林弘谕

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发布 / 2024年6月25日 5:00 AM
影响新加坡人睡眠的主要因素是个人和工作压力。（iStock图片）
影响新加坡人睡眠的主要因素是个人和工作压力。（iStock图片）

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充足睡眠对整体健康非常重要，睡眠不足或质量差除了带来情绪问题，还可能导致肥胖症、心脑血管疾病、糖尿病等。受访中医师指出，周末多睡一会儿补眠，并不能弥补睡眠不足所带来的不良反应，因为睡眠是不能提前储存或填补的。

很多新加坡人长期受到睡眠不足困扰，引起的各种相关疾病令人关注。


根据医疗设备制造商瑞思迈（ResMed）发布的《2024年全球睡眠调查》报告，近四成新加坡人每周只有一到三次睡得好，而影响睡眠的最主要因素是个人和工作压力，占51%。共有17个国家和地区的3万6000人参与调查访问，本地约1000人参与，18岁至25岁者占36%，35岁至54岁占44%，55岁以上占20%。每10个受访者中有9人表示，睡眠质量影响工作效率；56%认为良好睡眠可提高工作效率和创造力，使身心达到最佳状态。睡眠不佳带来的问题包括：起身后有情绪问题（45%）、白天嗜睡（44%）、心情烦躁（41%）等。

失眠原因有哪些睡眠不足会导致哪些疾病？庆德堂中医师朱家仪指出，临床上常见睡眠不足所导致的健康问题和疾病，包括肥胖症、心脑血管疾病、糖尿病等。长期睡眠不足也会形成神经及免疫系统紊乱，容易产生焦虑、抑郁情绪，或出现反复感冒等身体不适症状。

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