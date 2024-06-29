到日本旅游当心“食肉菌”

词条：食肉菌

日本6月18日公布的统计数据显示，截至6月9日，日本今年报告的链球菌毒性休克综合征（俗称“食肉菌”感染症）病例数累计破千，达1019起。

有医生指出，“食肉菌”（学名为A型溶血性链球菌）不是指单一的一种细菌，而是一些对肌肉组织造成较强侵蚀性损伤的混合病菌，多存在于海产品中。虽然俗称食肉菌，但它可不是真的会食肉，这类细菌通常利用伤口进入人体内，侵蚀人们的皮肤和皮下组织，造成皮肤和肌肉被“吞噬”的现象。

食肉菌是常见的细菌，一般只会引起轻微及常见的疾病，如喉咙痛和脓疱疮等皮肤感染。不过一旦因身体免疫系统不佳，造成皮肤伤口感染后，伤口就会出现组织坏死僵硬的情况，看起来像肉被吃掉一般。只有在极少数情况下，感染食肉菌后可能演变成危及生命的重症，并发展成链球菌毒性休克综合征（streptococcal toxic shock syndrome，简称STSS），导致多脏器衰竭，进而引发休克死亡。

也有研究指出，孩童感染食肉菌，会提高往后产生妥瑞氏症（Tourette Syndrome）与注意力不集中综合征的风险。目前，生态平衡破坏日益严重，生活方式改变导致人们感染食肉菌概率大大增加。

若因食肉菌取消日本行，一定让人泄气。食肉菌是通过飞沫传染和接触传染，预防很简单，勤洗手、戴口罩，若身体有伤口，及早消毒处理好，以免后续有细菌感染。专家提醒，感染食肉菌，一定要尽早就医，切忌延误治疗。