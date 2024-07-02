台湾昔日偶像剧演员唐治平拒领母亲死亡证明，还强调“说了800次”，在自己住家大楼顶层轻生的妇女，并不是自己的母亲。

离去的人没能唤起挚爱的觉醒，是更大的悲剧，是时代的眼泪。

唐治平的这种不认亡母的脱序行为，被质疑可能是患上解离症（dissociative disorder，又称分离障碍），是一种精神障碍。患者的思想、行为、记忆或意识等和身份之间失去连接，给日常生活带来很多问题。

据专家的解释，解离症通常是对令人震惊、痛苦或悲伤事件的一种反应，有助于消除令人痛苦的记忆。症状在一定程度上取决于解离症的类型，从记忆丧失到身份分离均有可能。压力过大会使症状暂时恶化，从而使得该病更容易被发现。

心理因素普遍被认为是诱发解离症的导火线。一般认为患者可能先有因为基因与生活创伤造成的内在缺陷，在面临生活压力事件时，自我无法成熟因应，而产生解离现象。此外，解离症的诱因也有可能是因使用酒精或某些药物，又或停服某些药物而引发的副作用。

解离症的治疗通常是以心理治疗为主，找出并适当地处理压力源，同时鼓励病人克服症状如痛苦的回忆。

人类是地球上最奥妙的生物，会设立屏障来自我保护。唐治平的脱序行为是一种自我保护吗？在心理没有建设好的情况下，他若去认了遗体，他的世界会不会因此崩塌而走上绝路？