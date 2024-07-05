儿童肺炎痊愈后 可吃黄芪粥补正气

小孩若患上肺炎，即使痊愈，难免仍会影响身体状况，养生保健中医诊所林丽明医师接受《活得好》访问时说，患上肺炎会影响小儿患者的正气，导致气虚，可适量吃黄芪粥调补身体。

林丽明医师说，气虚，即肺脾气虚，症状有咳嗽无力、痰多清稀、低热多汗、脸色发白、四肢欠温、便溏、舌苔薄白等。建议用黄芪粥作餐食来调养身体。

■食材：黄芪30克、白米100克。

■做法：将黄芪洗净，切片，加水熬煮约30分钟后取汁，加入白米煮成粥即可。

■功效：补脾益气。

■解析：黄芪有补脾益肺、利水消肿的功效；白米有健脾养胃的功效。