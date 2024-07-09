血管成形术保命 前橄榄球运动员下半生延续精彩

本地艺人保罗·福斯特也是前国家橄榄球运动员，确诊患有家族性高胆固醇血症之前，运动量高。两年前他被检验出有早期心血管疾病，在三五年内心脏病发作的风险很高，医生建议他做血管成形术，在心脏安装四个支架。福斯特分享自己的康复故事，提醒大家无论年龄和健康状况，都应该定期接受筛查。

前国家橄榄球运动员，同时也是本地艺人保罗·福斯特（Paul Foster，42岁）从来没想到自己会因家族性高胆固醇血症而影响心脏健康，最终得接受血管成形术保命，继续下半生的精彩。



十多年前确诊为家族性高胆固醇血症前，他身体状况非常好。他说：“当时每周六天与国家橄榄球队队员一起训练。由于需要很高的体能水平，在饮食方面没有太注意，想吃什么就吃什么，包括大量的碳水化合物，如米饭和面包。我从不吸烟，但每周至少参加几次聚会，经常一个晚上喝掉一周所建议的酒精摄取量。”

2010年，福斯特第一次出现恶心和晕车的症状，这种感觉不曾有过。做了全面健康检查，结果发现头部有积水过多现象。虽然可通过利尿药物治疗，但筛查结果显示体内胆固醇水平高达200毫克／分升（mg/dl）。这对于一个29岁，体格健壮、运动量高的运动员来说，是令人惊讶的事。进一步检验证实，他患上家族性高胆固醇血症。他选择保守治疗，即调整饮食，多吃鱼类，减少吃喜爱的肥猪肉，因为它含有大量饱和脂肪和欧米茄-6脂肪酸如亚油酸（linoleic acid）等容易导致脂肪肝。