《优1周》“健康大集合”讲座 请四专家分享保健贴士

《优1周》将于7月28日（星期日）在大巴窑报业中心礼堂主办一场“健康大集合”保健养生讲座，邀请四位专家和大家分享有关老花眼、益生菌、中医治疗痛症和常见的脚踝疼痛等保健贴士。

这四位主讲专家是：Owndays验光培训师卓松辉、德国HA大药房健康管理师寇南南、康寿中医医师张淑文，以及Artisan Sports & Orthopaedic Clinic医生潘健理。他们将在现场和大家谈论老花眼的迹象，运用渐进多焦镜片帮助改善视力；微生物疗法控制胆固醇，改善胃酸倒流，以及幽门螺旋杆菌的功效；中医关于痛症的治疗；成年人常见的脚与脚踝疼痛问题等大家关心的保健课题。

报名费10元 可获总值逾百元礼包

“健康大集合”保健养生讲座由林安娜主持，报名费是每人10元。报名者当天还可获得总值超过100元的礼包，内有《优1周》杂志、Owndays镜片洗洁剂和渐进多焦镜片回扣券、德国lactobact益生菌（降胆固醇益生菌／成人优选益生菌／乐龄益生菌，随机送出）、康寿中医3合1针灸加艾灸加气动脉冲按摩疗法礼券、OSK桂花煎茶、Darlie全亮白酵素牙膏等产品。

出席读者可获得内容丰富的礼包。（《优1周》提供）

座位有限，报名从速。更多详情，请参阅uweekly.sg。

▲“健康大集合”保健养生讲座

日期：7月28日（星期日）

时间：下午2时至5时（1时15分开始登记）

地点：大巴窑报业中心礼堂（1000 Toa Payoh North S318994）

报名费：每人10元（可获礼包一份）

报名方式：扫码或上网（event.sph.com.sg/uwhealth0724）（以信用卡或Paypal付款）

截止日期：7月25日（星期四）

询问电话：63192417（星期一至五，上班时间）