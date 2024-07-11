突然站起来就晕？或是体位性低血压之故

词条：体位性低血压

坐着或躺着突然起身时，感到站不稳、头晕目眩，是一种称为“体位性低血压”（Orthostatic hypotension，也称姿势性或起立性低血压）的情况。这主要是人们在改变姿势，如从仰卧或坐姿到突然起立，所导致的血压急剧下降现象。

当人们脱水、贫血、患急性疾病，或服用某些药物，又或心脏功能较弱时，尤其可能发生这种状况。健康状态良好的人因体位性改变发生突发性头晕时，大多在1分钟内就能恢复，但有健康状况的人，头晕症状往往持续更久，甚至引起视力模糊和意识短暂消失。医生指出，虽然体位性低血压不是严重病症，但可能显示病人有其他疾病。年龄超过65岁并有体位性低血压的群体中，约十分之一在接受身体检查时，发现有潜在心脏衰竭、中风和慢性肾脏衰竭的风险。

引起体位性低血压的原因一般包括心脏疾病导致的血液循环问题，如心脏衰竭、长期卧床、肾脏疾病，以及因治疗高血压的药物使体内盐分和电解质失衡，进而干扰血压。对于症状轻微的人，头晕时马上坐下或躺下就行。若是药物引起的情况，就应根据医生指示，调整剂量或停药。

建议容易有体位性低血压的人，避免喝酒和暴饮暴食。此外，适当改变生活习惯，如在仰卧或坐下时，放慢起身的速度，以及起身后先站一下再走路都有帮助。