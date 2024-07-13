减钠菜肴轻松煮 香菇做菜添鲜味

保健促进局在2022年10月份起展开全国减钠运动，鼓励人们以低钠盐替代普通食盐，并计划在五年内把每人每日钠摄取量减少15%。在这场减钠保卫战中，许多人把注意力放在加工食品和外食，但家庭厨房使用的调味品，其实也是人们日常摄取钠的重要来源。

营养师潘淑梅说，香菇带有天然鲜味，能帮助增强菜肴的味道。（受访者提供）

邱德拔医院营养与饮食部营养师潘淑梅说，“酿香菇”这道菜肴主要食材香菇就带有天然鲜味，能帮助增强菜肴的味道。此外，使用的调味品是带有“较健康选择标签”（healthier choice symbol）的低钠酱青，有助降低钠的摄取量。

其他能为菜肴带来鲜味的食材还包括：海藻、海带、番茄、海鲜和乳酪等。

酿香菇（准备时间：25分钟，烹饪时间：15分钟）

材料（2人份）：

日本干香菇6个（浸泡过夜）、西兰花或花椰菜100克（切小朵）、鸡肉170克（剁碎）、胡椒粉1/4茶匙、低钠酱青2茶匙、玉米淀粉半汤匙、清水1个半汤匙。

做法：

①去掉香菇蒂，切碎。

②将切小朵的西兰花汆烫2至3分钟，放置一旁。

③在中等大小的碗中，加入剁碎鸡肉、胡椒粉、1茶匙酱青和切碎香菇蒂，混匀。

④将鸡肉混合物分成六等份，再将混合物填入香菇中。

⑤将酿好的香菇放入深锅中，蒸10分钟或直到鸡肉熟透。

⑥把玉米淀粉，剩下的1茶匙酱青和清水，倒入小碗中，混匀，放置一旁。

⑦从锅中取出蒸好的酿香菇，将汁液倒入加热的小锅中。

⑧加入玉米淀粉混合物，煮至汁液变稠。

⑨将酿香菇放在盘子中央，四周摆上烫好的西兰花。

⑩淋上稠汁，趁热享用。