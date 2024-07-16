引入组合疫苗 提高儿童疫苗接种率

儿童接种疫苗能减少常见儿科传染病的发病率和死亡率，降低国家的经济和医疗负担。受访专家提醒，拒绝或推迟接种疫苗会导致接种率下降，削弱社区免疫力，增加疾病暴发的可能性。

疫苗因冠病疫情成了焦点，其实不论有没有冠病，为人父母者都应该确保孩子注射所需的疫苗。时间限制、错过疫苗接种的机会、接种的费用，以及担心多种疫苗的安全性等因素，长期以来一直被视为疫苗接种的障碍。



新加坡保健服务集团综合诊疗所研究与基层医疗研究院主任陈业川教授说：“引入组合疫苗（combination vaccines）和简化全国儿童免疫接种计划，是帮助家长及时按计划赶上孩子接种疫苗进度的策略。”

也是新保集团杜克—国大家庭医学教研项目研究副主席的陈业川教授指出，儿童疫苗接种能减少常见儿科传染病的发病率和死亡率，降低国家的经济和医疗负担。针对破伤风（tetanus）、百日咳（pertussis）、白喉（diphtheria）、小儿麻痹症（poliomyelitis）、乙型肝炎和B型流感嗜血杆菌（haemophilus influenzae）等疾病的儿童疫苗接种，每年可预防超过200至300万人的死亡，保护约75万名儿童免受残疾的威胁。拒绝或推迟接种疫苗会导致当地疫苗接种率下降，削弱社区免疫力，增加疾病暴发的可能性。