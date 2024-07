定期体检优化药物 助老年人预防跌倒

年长者定期健康检查很重要,通过检查和优化药物可以防止跌倒。

老人家最怕跌倒,黄廷方综合医院物理治疗师熊勇杰接受《联合早报》访问时透露,定期健康检查可以及早发现高血压、糖尿病和心脏病等慢性疾病,“定期检查视力和听力也很重要,因为视力或听力不佳,会导致对环境的感知能力下降,从而增加跌倒的风险。骨密度扫描也可以是检测骨质疏松症的必要手段。骨质疏松症会导致骨骼更加脆弱,容易发生骨折。”

药物治疗方案应由医生进行审查,熊勇杰说:“有些药物有副作用,可能影响平衡和认知功能。老年人还往往服用多种药物,这就增加了药物相互作用的风险,从而导致跌倒。每个人的用药需求不尽相同,因此应定期与主治医生进行用药检查,以优化用药,减少副作用,同时保持药物的益处。”

物理治疗师熊勇杰说,年长者无法对平衡的变化做出足够快的反应,增加跌倒风险。(黄廷方综合医院提供)

定期做中等强度运动

为什么定期锻炼对预防跌倒至关重要?哪些运动有助于降低老年人的跌倒率?

熊勇杰说,随着年龄的增长,身体自然会失去肌肉。关节也会变得僵硬和不灵活,“我们可能无法对平衡的变化做出足够快的反应。这就增加了老年人跌倒的风险。”

他说,世界卫生组织建议老年人,每周至少进行150分钟中等强度的有氧运动,包括快步走、游泳、骑脚踏车、跳舞。太极拳也可以改善平衡能力,降低跌倒风险。此外,每周至少进行两次肌肉力量训练,包括使用重量或体重练习来增强身体主要肌肉群的力量。”

哪里可以找到教育资源以了解预防跌倒的知识?熊勇杰说:“我们的医院还与基层组织合作开展各种社区外联计划。”在HealthHub上可以找到有关预防跌倒的在线资源(healthhub.sg/programmes/aap/falls-prevention),有四种语言版本的防跌指南和教育视频。

熊勇杰将在裕廊社区医院护理人员讲座“在跌倒前抓住自己”细说跌倒及风险因素,也将分享预防跌倒的贴士,并介绍实用的社区资源,以提供更多有关防止跌倒的信息。

▲“在跌倒前抓住自己”(Caregiver Talk: Catch Yourself Before You Fall)免费线上英语讲座

日期:7月27日(星期六)

时间:上午11时至中午12时

报名网站: for.sg/caregiver