定期体检优化药物 助老年人预防跌倒

年长者定期健康检查很重要，通过检查和优化药物可以防止跌倒。

老人家最怕跌倒，黄廷方综合医院物理治疗师熊勇杰接受《联合早报》访问时透露，定期健康检查可以及早发现高血压、糖尿病和心脏病等慢性疾病，“定期检查视力和听力也很重要，因为视力或听力不佳，会导致对环境的感知能力下降，从而增加跌倒的风险。骨密度扫描也可以是检测骨质疏松症的必要手段。骨质疏松症会导致骨骼更加脆弱，容易发生骨折。”

药物治疗方案应由医生进行审查，熊勇杰说：“有些药物有副作用，可能影响平衡和认知功能。老年人还往往服用多种药物，这就增加了药物相互作用的风险，从而导致跌倒。每个人的用药需求不尽相同，因此应定期与主治医生进行用药检查，以优化用药，减少副作用，同时保持药物的益处。”

物理治疗师熊勇杰说，年长者无法对平衡的变化做出足够快的反应，增加跌倒风险。（黄廷方综合医院提供）

定期做中等强度运动

为什么定期锻炼对预防跌倒至关重要？哪些运动有助于降低老年人的跌倒率？

熊勇杰说，随着年龄的增长，身体自然会失去肌肉。关节也会变得僵硬和不灵活，“我们可能无法对平衡的变化做出足够快的反应。这就增加了老年人跌倒的风险。”

他说，世界卫生组织建议老年人，每周至少进行150分钟中等强度的有氧运动，包括快步走、游泳、骑脚踏车、跳舞。太极拳也可以改善平衡能力，降低跌倒风险。此外，每周至少进行两次肌肉力量训练，包括使用重量或体重练习来增强身体主要肌肉群的力量。”

哪里可以找到教育资源以了解预防跌倒的知识？熊勇杰说：“我们的医院还与基层组织合作开展各种社区外联计划。”在HealthHub上可以找到有关预防跌倒的在线资源（healthhub.sg/programmes/aap/falls-prevention），有四种语言版本的防跌指南和教育视频。

熊勇杰将在裕廊社区医院护理人员讲座“在跌倒前抓住自己”细说跌倒及风险因素，也将分享预防跌倒的贴士，并介绍实用的社区资源，以提供更多有关防止跌倒的信息。

▲“在跌倒前抓住自己”（Caregiver Talk: Catch Yourself Before You Fall）免费线上英语讲座

日期：7月27日（星期六）

时间：上午11时至中午12时

报名网站： for.sg/caregiver