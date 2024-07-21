接受听力变弱现实　早检测早安心

听力损失可导致社交障碍、行为改变、焦虑加重、信心下降等心理健康问题。听力学家陈文海鼓励患者面对并接受听障的现实，做听力咨询与检测，配置适合自己的助听器，厘清心中疑虑，了解助听器如何改善生活。

如果听力受损，影响生活与工作，你是否会向旁人求助，或认为自己“听不见”是件难以启齿，甚至羞耻的事？

一旦听力受损，患者和家人的生活将受影响，如彼此无法沟通，患者逐渐疏远人群，把自己孤立起来，大家的感情与关系最终出现难以修补的裂痕。

The Hearing Specialist诊所首席听力学家陈文海指出，要鼓励患者接受听障的现实，接受听力咨询与检测，并配置适合自己的助听器，间中的心理辅导是必经之路，以便帮助患者更了解助听器对改善生活的实际帮助。

听力学家陈文海说，咨询的主要作用是帮助患者了解听力损失与早期听力干预治疗的重要性。（受访者提供）

近年来，市面上的助听器林林总总，人们对听力损失的认识水平和助听器的使用率不断提高。相对的，对助听器不满意的人数也同时增加。陈文海说，许多人随意选购助听器，使用不久就放弃，这过程牵涉对助听器的了解不足，而且缺乏跟听力学家的良好沟通，以致有不好的感受与体验。一般上，经验丰富的听力学家会针对不同患者的需求配置助听器，分不同阶段提供有效的听力咨询，这包括：

①诊断阶段

以通俗易懂的方式解释听力测试结果，并将它与患者的日常听力困难联系起来。许多患者第一次咨询时就承认听力不如以前好。但是，多数人都不愿意主动寻求解决方案。

在第一阶段，咨询的主要作用是帮助患者了解听力损失与早期听力干预治疗的重要性。听力越差，患失智症风险越高。听力损失也是心理健康问题，最终可导致社交障碍、行为改变、焦虑加重、信心下降等。

陈文海分享一名患者的经历。陈先生今年60多岁，之前在另一家私人助听器中心配置过助听器，后来觉得助听器无法有效解决问题，因此找他做一对一咨询。患者认为自己从这里重新找到配戴助听器的信心，也理解听障给日常生活带来的问题与困难，并学习如何去克服。同时也明白助听器无法彻底解决听力受损的问题，但至少可以改善目前听障所导致的生活困境。患者现在除了听力获得改善，对生活的信心也大大增强。

②选择阶段

当一些使用者初次听说助听器可连接电视、平板电脑，或手机的无线串流或蓝牙等技术功能时，直觉它很复杂或难以使用。除了对新技术的恐惧，有些人还担心这类先进电子产品是否带来健康、安全和可能泄露个人隐私数据方面的问题。

有效咨询是帮助患者及其家人了解新一代助听器技术的作用，这些设计是为了使辅助工具容易使用且有效。以无线蓝牙连接为例，这技术是现代助听器在优化听力需求，以及提高听力生活方面最重要的功能之一。助听器制造商深知使用者的困扰，因此将复杂技术变得简单易用。例如患者李先生过去30年患有重度至极重度听力损失，从未想过能用手机跟女儿通话。有了蓝牙技术，手机声音轻易传输到助听器上，可以像其他人一样打电话，听得见YouTube视频等。

③验配阶段

为患者实行助听器渐进式调整，让他们有更多时间适应听力的改变，通过几个月的咨询与治疗，学会使用助听器，有效地减轻使用者的心理压力，尤其是年长者。陈文海说：“我们大概用10分钟帮助患者调整或微调助听器，其余45分钟为他们（有时也包括家属）提供咨询，加强信心。”

④验配后阶段

最后阶段，再加强患者对助听器的了解，尤其是如何长期维护和保养，有助于提高助听器的可靠性和使用寿命。对于高龄患者来说，及时处理询问和解决问题尤为重要。如果不迅速解决问题，他们放弃使用助听器的概率将大大增加。

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日期：2024年7月22日至8月31日

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（本版由The Hearing Specialist赞助）