常被误为牙痛偏头痛 三叉神经痛缠绵难愈

有“天下第一痛”之称的三叉神经痛，最常见导因是血管受到压迫。三叉神经痛发作时像反复触电一样，日常动作如触摸或进食即可诱发。由于三条神经接近头部和牙龈，因此发作时常被误为偏头痛和牙痛。中西医可通过药物、针灸或手术等方法缓解患者的痛楚，不过病症仍可能复发。

三叉神经痛（Trigeminal neuralgia）被称为“天下第一痛”，有人形容它比生孩子还痛，痛起来有如刀割、电击、撕裂、灼烧，让患者痛到怀疑人生。在外国有三叉神经痛患者被误诊为牙痛，还因此被拔掉完好的牙齿。受访医生说，三叉神经痛是一种罕见的神经系统疾病，最常见的导因是血管受到压迫，多见于女性，平均发病年龄在50岁以上。



三叉神经在颅骨内分成三支：眼支、上颌支与下颌支。三叉神经痛指的是三叉神经在面部分区发生的疼痛。

莱佛士脑神经医疗中心神经科顾问医生佘文兴接受《联合早报》访问时说：“人体有很多神经，三叉神经主要负责面部感觉。三叉神经痛就像反复触电一样，可以由触摸、进食引发，有时没有任何明显的诱发因素。人的面部皮肤是最敏感的，因此疼痛非常剧烈，与分娩时的疼痛有很大不同，分娩时的疼痛是一种钝痛，持续性、拉伸性的疼痛。三叉神经痛可以比作牙痛，牙痛开始时可能是类似分娩的钝痛，但如果牙齿本身的神经发炎，牙痛的感觉会变成非常尖锐，让人更加难以忍受。”