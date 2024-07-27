运动对大脑健康大有裨益，可改善认知能力和情绪，降低罹患神经退行性疾病的风险。一些新研究证明运动对各种生物系统带来深远影响，进一步解释了运动增进健康和抗病能力。

在分子水平上影响器官

在美国斯坦福大学医学院领导的一项新合作研究中，研究人员探索运动如何促进整体健康。通过了解运动如何在分子水平上影响不同器官，医疗人员可更有效地制定运动建议。这些知识还可为开发药物疗法铺平道路，这种疗法可为那些无法参与体育锻炼的人，尤其是年长者，模拟运动的益处。

这项研究结果发表在《自然信源》（NatureTrusted Source）杂志上，研究人员对近20种人体组织进行近1万次测量，以检查在小型跑步机上跑步的实验鼠，8周的耐力锻炼影响。研究结论显示，运动对免疫系统、应激反应、能量产生和新陈代谢的影响显著。研究人员发现，运动与分子和基因之间有重要联系，而这些分子和基因已被认为与许多人类疾病和组织恢复有关。

斯坦福大学医学院研究人员在另一份研究论文上指出，耐力训练有助于改善糖尿病患者的肌肉功能，并促进肝脏健康。

加强维护老化大脑免疫功能

澳大利亚昆士兰大学一个研究小组完成另一项研究，结果发表在“Aging CellTrusted Source”上。研究人员检查小老鼠单个脑细胞，发现运动深刻影响小胶质细胞（microglia）的基因表达。小胶质细胞是支持中枢神经系统大脑功能的免疫细胞。消耗小胶质细胞的实验表明，运动对大脑海马体中新神经元的生成产生的有益影响，离不开小胶质细胞，而海马体是一个对记忆、学习和情感至关重要的脑区。

昆士兰大学助理教授武科维奇（Jana Vukovic）博士指出，衰老过程会影响大脑中所有不同类型的细胞，其中对常驻免疫细胞——小胶质细胞的影响最大。重要的是，运动能使小胶质细胞的基因图谱恢复到年轻状态。

武科维奇提出运动能加强维护老化大脑中的免疫功能，从而使免疫细胞继续支持神经细胞功能。

以优化老年人的运动锻炼计划来说，皮拉提（pilates）是一个锻炼肌肉很好的起点。有氧运动、力量训练和平衡练习，都对大脑健康特别有益。另外，结合身体和认知挑战的活动，如舞蹈或太极拳，对大脑健康尤其有效。不过，遗传和个人基本健康状况造成的个体差异，也会影响运动效果。