四成癌症病例与不良生活习惯有关

近期一项由美国癌症协会主导的研究发现，在30岁及以上的美国成年人中，40%的癌症病例和一半的癌症死亡源于可改变的风险因素，如吸烟等不良生活习惯。这意味着通过调整这些习惯，可以预防以及显著降低罹患癌症和死亡的风险。

研究指出，这些可改变的风险因素包括吸烟、二手烟、体重超重、饮酒、缺乏体能活动、不健康饮食和病毒感染，通常与行为有关。研究员利用美国范围内的癌症发病率、死亡率和风险因素数据，估计这些因素导致的癌症病例和死亡比例。研究涵盖了30种癌症类型，但不包括非黑色素瘤（non-melanoma）皮肤癌。

吸烟是最主要风险因素

结果发现，吸烟是最主要的风险因素，导致19.3%的癌症病例和30%的癌症死亡。紧随其后的是体重超标（7.6%）、饮酒（5.4%）、紫外线曝晒（4.6%），以及缺乏体能活动（3.1%）。研究强调了实施全面烟草控制政策以加强戒烟的重要性，以及加强肺癌早期筛查以提高治疗效果。此外，随着体重超标相关的癌症发病率在年轻群体中不断增加，维持健康体重和饮食，可以大幅减少癌症病例和死亡人数。

另外，研究还发现，在30种癌症类型中，有19种的可预防比率超过50%。其中，子宫颈癌是100%可以预防的癌症类型。其他由可改变风险因素引发的癌症包括肛门癌（94.2%）、黑色素瘤（92.2%）、喉癌（89.9%）、肺癌（88.2%）、食道癌（85.4%），以及口腔癌（83.7%）等。

美国癌症协会的附属机构美国癌症协会癌症行动网络，倡议各级政府制定政策，通过促进健康饮食和积极运动，以及全面的烟草控制政策，以预防和降低癌症风险。这项研究近期发表在《CA：临床医师癌症杂志》（CA：A Cancer Journal for Clinicians）上。