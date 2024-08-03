煮水学问大 晚上取水比较好？

水是所有生命生存的重要资源，但在水质不佳的国家与地区， 水要怎么煮是门学问。

虽然本地的自来水可以直接饮用，一些人显然还是有疑虑，所以会选择装置过滤器，但有些人则选择传统的方式——煮水。不过，到外地短期、长期旅行或居住等，就得留意当地的水质。对于不能直接从水龙头饮用的自来水，台湾知名护理师谭敦慈在《健康零距离》节目中指出，烧开水所用的水，要取晚上的水。

谭敦慈主张煮晚上取的水，因为白天大家都在用水，水流的速度快，管内的水比较没有杂质，而停用了一整夜的水龙头，以及附近水管中的自来水是静止的，它会与金属管壁，以及水龙头金属腔室内的金属发生反应，形成金属污染水。

晚上若忘记取水，也不必苦恼，早上打开水龙头，将水放掉一会儿，再用来使用或烹饪。放掉的那部分水，可以用一个盆子或小桶收集起来冲马桶、浇花或做其他家庭清洁之用。

很多人对自来水有加氯一事很纠结，而去买瓶装水。谭敦慈说，若自来水没加氯，就没有消毒，她也不敢喝，因为可能会残留细菌，她都是喝自己烧的水。

煮水时，水煮沸后，继续让水沸腾3分钟，水中的氯会蒸发掉。当然，如果有抽油烟机，煮水前一定先打开，氯气就被抽油烟机抽走，否则若房子通风不佳，氯进入你的肺，长久下来不利健康。