睡眠问题和背痛息息相关

全球人口面临普遍的睡眠问题。由全球最大床垫制造商Sealy发起的一项全球睡眠调查，涵盖澳大利亚、新西兰、英国、中国、新加坡、马来西亚、韩国等区域，共超过两万名受访者参与。近期公布的这项调查揭示了人们的睡眠习惯，也反映出睡眠不足如何影响健康。

调查显示，在大多时候的早晨，高达92%的人醒来时感到精神涣散，无法获得充分休息。在本地，这一比率更高达93%。此外，许多受访者表示醒来时常感到背部、关节或肌肉疼痛，每两个人当中，就有一人在醒来时经历过背痛。

澳大利亚布里斯班卫斯理医院（Wesley Hospital）的成人与儿童脊柱外科医生罗伯特·拉布伦（Robert Labrom）指出，随着年龄增长，睡眠问题似乎变得更普遍。这与人们年龄增长过程中，颈部和下背部关节僵硬度增加，以及活动范围减少有关。调查也显示，背痛不仅是老年人的问题，有60%的18至34岁年轻人也经历背痛。

劣质床垫可加剧颈背痛

也是澳大利亚昆士兰科技大学兼职教授的拉布伦医生，分享了他的临床经验。他说：“多年来，我的实践显示，睡眠问题与背痛和肌肉不适密切相关，尤其是在下背部、颈部和肩胛骨区域。要管理这些部位的疼痛，确保睡眠舒适尤为重要。”他还指出，选择恰当的床垫，对生活质量至关重要，因为无法提供良好支撑的床垫，引起的睡眠问题可进一步导致颈背痛，这些问题都是相互关联的。

罗伯特·拉布伦医生指出，睡眠问题与背痛和肌肉不适密切相关，尤其是在下背部、颈部和肩胛骨区域。（受访者提供）

拉布伦医生解释：“在劣质床垫上度过不眠之夜，起床时感到疲倦，对身体是有害的。这种情况会加剧患者描述的颈部或背部疼痛。睡眠质量差和疲劳，是放大身体任何物理疼痛的触发因素，这种疼痛可能包括所有关节，如肘部、膝盖和髋部。尽管一般情况下，睡眠质量差与下背部疼痛的加剧关系更密切。”

多年的临床实践使拉布伦医生意识到，个人的体重、体形、压力、焦虑水平，以及整体疲劳感，对睡眠质量有很大影响，而拥有一张能最大限度提高睡眠质量的床垫十分重要。从科学角度说，这有助于改善整体睡眠。他提醒：“如果一个人已尝试通过使用合适床垫来提高睡眠质量，但在六个月内仍未能缓解背痛，就建议求医，也不应该继续使用这种床垫。”

拉布伦医生指出，背痛和睡眠问题的治疗密切相关。他说，现代的睡眠实验室不仅关注最大限度地提高患者的呼吸功能，还特别重视提供合适的床垫和睡眠环境，以确保人们在睡眠和无意识状态下，身体、头部和颈部处于适宜安全呼吸的位置。这些因素的综合管理，有助于改善人们的整体健康和生活质量。