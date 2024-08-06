虽然有很多慢性疾病是无法痊愈的，但是我们可以减轻他们的病痛，抚慰他们的心灵，让他们看到一线希望，对人生有另一个期待，重燃生命的力量。

我行医已有38年，治疗过不少病患，看过许多不同的病症，也留下许多深刻的印象。令我最为感动的是有幸能参加慈济功德会的往诊活动。“往诊”是医师上门为那些年老体弱、孤苦伶仃、患上重病如中风瘫痪或不良于行、手脚残缺等的患者治疗，通过用针灸、推拿、拔罐、中药等治疗 。当然，患者须先经过医疗人员的评估，通过评估程序后才上门往诊。

往诊主要有两个重要的目的，第一是因为病患不良于行或体弱多病，要出门看病，要动用许多人力来帮忙推轮椅及协助扶持。长期来看，家人可能有工作或者其他原因而没办法持续带他们出门看医生。第二，在交通方面，如有私家车载送还好，如果没有，要叫车和扶他们上下车也不容易，更增添出门的困难。所以医师上门看诊，就能减少病患出门看诊的种种阻碍及困难，也免却了病患的体力消耗，毕竟本身已体弱乏力，出门来回会很疲惫，无论体力或精神上的负担都很沉重。此外，往诊也大大减轻了病患的经济负担。

“因贫致病，因病致贫”，很多病患因为经济能力不好，就算有病也不想去看医生，导致病情愈来愈严重，最后甚至无药可救。另一方面，也因长年多病，不断进出医院，做各种检查和治疗，用尽了毕生的储蓄，以致后来愈加穷困痛苦。他们为此感到忧虑失望、伤心、无助、无奈，不知道明天会是怎么样，对人生彻底地失去了希望，让人感到痛心怜悯！