罕见烟雾病 可导致中风影响寿命

烟雾病是一种儿童和成人都可能患上的罕见血管疾病。症状出现的频率和严重程度，或随着时间的推移而增加，儿童的认知能力下降和发育迟缓可能恶化，成年人或出现更严重的神经功能缺损。儿童的病情往往进展得更快，导致更频繁更严重的症状。

头痛、说话或理解语言有困难，可能是患上烟雾病（Moyamoya disease）。受访医生认为，东亚人群比较容易患上此疾病，烟雾病也会影响患者的寿命。不过，采取健康的生活，以及定期服用预防中风的处方药等，可以有效控制症状。



Beyond Medical Group旗下Advanced Brain and Spine Surgical Centre的神经和脊柱外科高级顾问兼神经外科主任吴成伦（Sein Lwin）医生受访时说，烟雾病是一种罕见的逐步性脑血管疾病，由大脑基底节部位的动脉阻塞引起。吴成伦医生说：“在日语中，moyamoya的意思是 ‘烟雾’，形容为弥补堵塞而形成的细小血管纠结的外观。这种疾病可导致中风、短暂性脑缺血发作（transient ischemic attacks），以及其他脑血管问题。”

吴成伦医生指出，虽然罕见，儿童和成人都有可能患上烟雾病，但通常是5至10岁的儿童，以及30至40岁的成人。吴医生说：“儿童和成人的病情发展存在差异，儿童的症状通常是缺血性中风（ischemic strokes）或短暂性脑缺血发作，而成人则可能是出血性脑中风（hemorrhagic stroke）。儿童的病情往往进展得更快，导致更频繁和更严重的症状。”缺血性中风指脑部血管由于变窄或血块堵塞造成的中风；出血性中风指脑部动脉破裂造成的中风。