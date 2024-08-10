血压突然飙升 如何紧急处理？

高血压是指血管压力过高。当测量的血压指数持续在140/90mmHg或更高，就属于高血压现象。不受控制的高血压，可导致中风、心脏病发作、心力衰竭、肾损伤，以及许多其他健康问题。

应对血压突然飙升，新保社区医院旗下欧南社区医院资深护士长赵瑞红提供以下紧急应对方法：

·慢慢用鼻子吸气，用嘴巴呼气，舒缓紧张情绪。

·将冰袋或冷毛巾放在额头、脖子或手腕上，帮助血管收缩，降低血压。

·咨询医生，尤其当以下情况发生时：血压指数持续维持在140/90mmHg或以上，出现严重头疼、胸痛、呼吸急促、视力模糊、头晕、心悸，或服用降血压药物后出现副作用，以及在怀孕期间发生的高血压。

赵瑞红护士长为读者理清以下疑惑。

洗冷水澡能帮助人们放松心情、镇静情绪，有利于降低血压？

答：这是一种迷思。冷水会收缩血管，并可能暂时让血压升高。

黑巧克力含有类黄酮，有助于放松和扩张血管，降低血压。（档案照）

黑巧克力含类黄酮（flavonoids），能帮助降低血压？

答：是的，黑巧克力含有类黄酮成分，有助于放松和扩张血管，降低血压。不过，人们也应该注意摄取的黑巧克力热量和糖分，确保饮食均衡，并遵循医生的建议，以更好地管理血压。

做些轻度运动如散步或低强度的伸展运动，有助降低血压？

答：是的，轻度运动能增强心脏功能，有益于心脏泵血功能，减少对动脉的压力。做些轻度运动还能帮助维持动脉的弹性，改善血流状况，以及减少阻力。