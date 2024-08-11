纪念人生重要时刻　20年完成逾500公里马拉松

社工李明亮从2004年开始，年年参加马拉松赛，作为告别那年的一种仪式。他也用跑马拉松纪念生命中重要的人事物，如父母与挚友的离世，孩子的诞生等。跑步已成为一种生活规律，为保持跑步动力，他和家人度假时也常参加国外的马拉松比赛。

47岁的国大医院医疗社工李明亮不是典型的运动健将。他说，从小没特别热爱运动，是在2003年加入国大医院后，才开始接触跑步。当时主办活动的是已故同事吴祖城，也是鼓励他开始跑马拉松的启蒙者与挚友。



跑马拉松已进入第20个年头的李明亮，目前已完成500公里的马拉松里程，也获得渣打银行新加坡马拉松赛“300公里俱乐部”的认证。他透露，最初并没有每年参加马拉松的计划，只是把它当作人生愿望清单上的其中一项。不过，达成目标后带来的强烈成就感化为一股动力，促使李明亮从2004年开始，年年参加全程42.195公里的马拉松，作为告别那年的一种仪式。他也用跑马拉松纪念人生中的重要人事物。

什么原因促使你跑马拉松？答：我在2003年入职国大医院担任医疗社工，并收到内部电邮邀请同事参加每周五傍晚6时，绕着肯特岗公园跑5公里或8公里的活动。主办人是我的同事吴祖城（2022年离世），他后来也成为我的挚友。我们每周五下班后会一起跑步，并共进晚餐。