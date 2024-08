老花眼是一种与年龄增长相关的眼部疾病。在这种情况下,眼睛会逐渐失去聚焦近处物体的能力。事实上,每三名患有老花眼的本地人中,就有一名没有采取措施,以纠正视力下降。这将影响人们执行日常生活事项如烹饪、阅读,或使用电子设备等能力。

黄廷方综合医院与裕廊社区医院将在8月31日(星期六)联办“年长者的视力变化”(Vision changes as we age: Is it time for a (new) pair of glasses?)免费线上英语讲座。

届时,受邀主讲的黄廷方综合医院高级眼科验光师(optometrist)陈云霏将探讨老花眼的症状和原因,并教导大家如何挑选适合自己的眼镜。

▲“年长者的视力变化”免费线上英语讲座

日期:8月31日(星期六)

时间:上午11时至中午12时

报名网址:for.sg/caregiver