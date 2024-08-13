海藻抗氧化剂有助预防帕金森症

帕金森症是一种神经退行性疾病，由产生多巴胺的神经元缺失引起。多巴胺是一种参与运动控制和认知功能的神经递质。随着全球人口的老龄化，帕金森症患者正在迅速增加。帕金森症是由于活性氧产生过多，导致神经元受损而诱发的。

抑制活性氧的生成至关重要，因为活性氧（ROS）会对多巴胺能神经元造成致命伤害。目前医护人员只能对症治疗，因此有必要开发治疗方案和预防方法。

近期，日本大阪公立大学（Osaka Metropolitan University）研究院人类生活与生态学研究科的Akiko Kojima-Yuasa副教授领导的研究小组，验证了海藻抗氧化剂褐藻苷苔（Ecklonia cava）对预防帕金森症的生理作用。在这项研究中，使用模型小老鼠做了两种针对帕金森症运动功能的测试。小老鼠每天口服抗氧化剂，为期一周，然后服用鱼藤酮（rotenone）。结果显示，服用鱼藤酮后，原本下降的运动功能得以恢复。肠道运动功能和结肠黏膜结构（一种覆盖结肠的特殊组织）也获得改善。

此外，使用帕金森症模型细胞进行的细胞实验，也证实褐藻苷苔能激活细胞内的能量传感器AMPK（单磷酸腺苷激活的蛋白激酶，adenosine monophosphate-activated protein kinase），并抑制导致神经细胞死亡的活性氧的产生 。