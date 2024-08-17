喝咖啡降低久坐早逝风险？

久坐不动带来各种健康危害，包括提高罹患癌症、心脏病、中风等非传染性疾病的风险，所以久坐堪称“最温柔的慢性自杀”。

最近发表在知名期刊《BMC公共卫生》（BMC Public Health）的报告指出，喝咖啡或可缓解久坐的负面影响，降低早逝风险。

报告指出，美国一项“全国健康和营养调查”（NHANES）所获的数据显示，每日两杯咖啡，死亡风险降33％。万余人参与调查，提供每日久坐时间，以及咖啡饮用量等资料。追踪长达13年后，有945人过世。

统计发现，久坐时间越长，早逝风险也上升。与每天久坐少过4小时的人相比，久坐超过8小时者全因死亡风险（all-cause mortality risk）增加46%，因心血管疾病死亡的风险更是增加79%。然而，随着咖啡摄取量的增加，早逝风险也明显下降。与不喝咖啡的人相比，每天喝两杯咖啡以上者的全因死亡风险下降33％，因心血管疾病死亡的风险更是下降54%。研究者认为，咖啡富含生物活性物质，抗氧化和减少发炎反应的特性，也许是抵消久坐风险的关键。

研究虽然显示喝咖啡或可延长久坐族的寿命，但专家仍提醒，应该适可而止，每天两到三杯就好。患有肠胃疾病、骨质疏松症，或慢性失眠等问题的人，还是少碰为宜。