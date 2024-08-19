胃痛或腹胀 血液检查可能预示患癌风险

近期一项新研究指出，针对胃痛或腹胀患者的常规血液检查，可以更准确，甚至更早地诊断出癌症。

这项发表在《公共科学图书馆：医学》（PLOS Medicine）期刊上的研究报告，调查了英国40多万名30岁以上因胃痛去看全科医生的人群，以及5万多名因腹胀去全科医生求诊者的数据。其中三分之二的人在就诊后接受血液检查。

由英国伦敦大学学院（University College London）科学家领导的研究小组发现，每50名因胃痛就诊的病人中，就有一人（2.2%）在随后的12个月内，被诊断出患有癌症。同样比率的病人（2.2%）有腹胀症状，也在一年内被诊断出患有癌症。研究小组还发现，60岁或以上因胃痛或腹胀去看全科医生的人，无论血液检查结果如何，都有很高的患癌风险，须紧急转介到癌症科或接受进一步检查。

研究指出，在30至59岁的群体中，出现腹痛或腹胀，贫血，低白蛋白（albumin），血小板升高，铁蛋白（ferritin）异常，以及炎症标志物升高等情况，强烈预示着未确诊癌症的风险。结果还显示，在出现症状的人当中，男性中最常见的是肠癌，其次是前列腺癌和胰腺癌；女性当中，肠癌最常见，之后是乳癌和卵巢癌。

研究员说，目前在英国，超过60岁且出现胃痛或腹胀症状的人，只有出现体重减轻等其他潜在癌症信号时，才会被转诊至癌症科。这项研究显示，人们可以通过现有的血液检测，来提高癌症检测率，或有助于早期发现与成功治疗癌症的可能性。